Официальные резервные активы НБМ растут

Официальные резервные активы составили 3 285,51 млн. долларов в конце июля. Этот показатель вырос на 91,96 млн. долларов по сравнению с 30 июня 2020 года, когда они составили 3 193,55 млн. долларов, передает IPN.

По данным Национального банка Молдовы, увеличение официальных резервных активов было обусловлено повышением обменных курсов валют, составляющих валютные резервы по отношению к доллару США - 45,85 млн. долларов. Речь идет и о вмешательствах на внутреннем валютном рынке в виде покупки валюты - 30,00 млн. долларов.

Росту способствовала регистрация второго транша кредита в пользу Министерства финансов, предоставленного Европейской комиссией от имени ЕС в рамках программы макрофинансовой помощи на сумму 22,96 млн. долларов. Также способствовала регистрация кредитов и грантов в пользу Министерства финансов для инвестиционных проектов - 10,17 млн. долларов.

Среди факторов, способствовавших увеличению, числятся чистые поступления, относящиеся к обязательным валютным резервам лицензированных банков - 8,18 млн. долларов, доходы от управления валютными резервами - 2,01 млн. долларов, а также чистые поступления на счет Бюро управления программами внешней помощи - 0,62 млн. долларов и др.

В то же время, в течение отчетного периода сокращение официальных резервных активов было обусловлено выплатами, связанными со службой внешнего государственного долга - 14,57 млн. долларов, а также выплатами Министерству финансов - 13,08 млн. долларов. Снижение также было обусловлено переоценкой ценных бумаг, сохраненных в инвестиционном портфеле - 0,88 млн. долларов.