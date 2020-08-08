8 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Скончался Юрий Хармелин
08.08.2020

Скорбная новость из мира театра. Скончался Юрий Хармелин - художественный руководитель театра "С улицы Роз". Скорбную новость сообщил известный молдавский ведущий Алекс Шишкин, опубликовавший известие в социальной сети Facebook. Причины смерти Хармелина не раскрываются. Утрату прокомментировал и примар столицы Ион Чебан:

- Культурный Кишинёв понёс тяжелую утрату - ушёл из жизни Юрий Хармелин...Блестящий режиссёр, уникальный педагог, прекрасный человек...

Вечная память Юрию Аркадьевичу..., - написал он в социальной сети Facebook.

Это случилось прямо накануне открытия 43-го сезона ГМДТ "С улицы Роз", который стартует сегодня в 11 часов постановкой «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО В СТРАНЕ ДУРАКОВ». Пьеса будет повторена и ввоскресенье.

Автор: Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
150
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.