Скорбная новость из мира театра. Скончался Юрий Хармелин - художественный руководитель театра "С улицы Роз". Скорбную новость сообщил известный молдавский ведущий Алекс Шишкин, опубликовавший известие в социальной сети Facebook. Причины смерти Хармелина не раскрываются. Утрату прокомментировал и примар столицы Ион Чебан:

- Культурный Кишинёв понёс тяжелую утрату - ушёл из жизни Юрий Хармелин...Блестящий режиссёр, уникальный педагог, прекрасный человек...

Вечная память Юрию Аркадьевичу..., - написал он в социальной сети Facebook.

Это случилось прямо накануне открытия 43-го сезона ГМДТ "С улицы Роз", который стартует сегодня в 11 часов постановкой «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО В СТРАНЕ ДУРАКОВ». Пьеса будет повторена и ввоскресенье.

Автор: Михаил Генчу