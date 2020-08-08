Выборы президента-2020. В первом туре президентских выборов в 2016 году дон Додон и донна Санду взяли на двоих 85% голосов. В этом году так не получится. Возьмут на пару 65-70%. На троих с доном Усатым — процентов 80. Это если на выборы не пойдут и дедушка Воронин и кто-то от консильери Шора, которые тоже будут отбирать у Додона и конкурировать с Усатым. Традиционная пропорция левых и правых сохранится — 55-60:40-45. Колебания могут быть внутри обоих сегментов.

Кроме первой двойки, которая сорвет главный куш в 2/3 голосов, и Усатого с его 10 плюс-минус процентами, ожидается участие в выборах еще дюжины кандидатов.

Слева тряхнуть стариной и мочеприемником за 3-4 млн. евро может Воронин. Дон Плахотнюк готов мотивировать его на этот последний подвиг. У Шора явного кандидата нет, или возрастом не вышли, или госязыка не знают, но кого-то могут и выдвинуть. Партия Ткачука-Мунтяна-Тодуа эти выборы будет бойкотировать.

Румынские унионисты выдвинут в президенты Октавиана Цыку, Дорина Киртоакэ и и еще кого-то из истинных румын. Представители западного (румынского) мейнстрима, Санду и дон Нэстасе, тоже унионисты, но латентные, поэтому будет интересно посмотреть, сколько возьмут унионисты открытые, которые не стесняются сказать: я иду в президенты Молдовы, чтобы ее ликвидировать и присоединить к Румынии. Дадим таким 7-8% на всех.

Без демократов президентские выборы никак не обойдутся. Им надо показать, что партия не умерла после того, как ее бывший председатель и всесильный кондукатор захваченной им Молдовы скоропостижно сбежал за границу. Для ДПМ логично выдвинуть кандидатом в президенты своего председателя дона Филипа. В 2016 году своего кандидата Мариана Лупу ДПМ сняла, официально в пользу Санду, но реально в интересах Додона. Тогда для сохранения общего контроля над государством Плахотнюку нужен был в президентском кресле именно Додон, и он его туда усадил. В этом году у демократов такой цели нет. Им нужно самим удерживаться на плаву, а для этого стараться получать максимально хорошие результаты на любых выборах. Но для них и 2-3% будет большим успехом.

Засобирался на выборы и консильери Канду. Филип с Додоном хотят отменить регистрацию партии Pro Moldova, но те как-то выкрутятся, и на выборы пойдут.

ЛДПМ, под впечатлением хорошего результата на прошлогодних местных выборах и освобождения из тюрьмы Влада Филата, тоже не захочет пропускать президентский забег. Тюремный опыт такого кандидата и его статус звезды порнхаба даже придадут предвыборной гонке некую пикантность. На выборах Филат будет трахать в основном Санду в интересах Додона.

Что до независимых, то на прошлых выборах их было трое, и все спойлеры Плахотнюка. В этом году комбинациями по выдвижению спойлеров, каких-нибудь полицейских Кавкалюков, может заниматься разве что Додон. Плюс в условиях общей деградации и девальвации всегда найдется пара-тройка городских сумасшедших, которые захотят рассказать электорату, как обустроить Молдову.

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