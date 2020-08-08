Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев официально завершён. Об окончании работ заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан.

"Несмотря на то, что не было церемонии запуска чрезвычайно важных инвестиций для Румынии, эти инвестиции готовы. Речь идет о газопроводе Унгены-Кишинев, инвестициях, сделанных Transgaz, после завершения строительства которого можно будет поставлять природный газ в Республику Молдова.

Таким образом, мы предлагаем жителям Республики Молдова альтернативу российскому газу. Это чрезвычайно важная инвестиция, инвестиция, которая демонстрирует решимость Румынии быть с гражданами Республики Молдова и бессарабцев" - приводит слова румынского премьера