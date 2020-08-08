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Экономика
Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев официально завершён.
08.08.2020

Газопровод Яссы-Унгены-Кишинев официально завершён. Об окончании работ заявил премьер-министр Румынии Людовик Орбан. 

"Несмотря на то, что не было  церемонии запуска чрезвычайно важных инвестиций для Румынии, эти инвестиции готовы.  Речь идет о газопроводе Унгены-Кишинев, инвестициях, сделанных Transgaz, после завершения строительства которого можно будет поставлять природный газ в Республику Молдова. 

Таким образом, мы предлагаем жителям Республики Молдова альтернативу российскому газу.  Это чрезвычайно важная инвестиция, инвестиция, которая демонстрирует решимость Румынии быть с гражданами Республики Молдова и бессарабцев" - приводит слова румынского премьера 


 
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