8 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Поговорим про исчезновение Влада Плахотнюка. Разные взгляды...
08.08.2020

Юрий Мунтян, бывший заместитель Игоря Додона по работе в правительстве Молдовы и ныне один из лидеров "Гражданского конгресса" (про который большинству СМИ строго-настрого запрещено говорить, поскольку главнокомандующий президентурой чего-то боится), выдвинул интересное предположение, что лишь полное исчезновение Влада Плахотнюка устроит нынешний бомонд Молдовы, а вовсе не суды над самодержавным олигархом.

А посему, полагает политик, не стоит ждать Влада Георгиевича уважаемого в наручниках ни в ближайшей, ни в отдалённой перспективе:

"Додон хотел бы, чтобы Плахотнюк испарился, чтобы его не существовало. В на ручниках не думаю [что его доставят в Молдову], потому что даже в наручниках Плахотнюк сохраняет возможность говорить и он может сказать многое, очень многое и не только про Додона, но и про действующих политических актёров, вплоть до  верхушек партий, представленных сегодня в парламенте. И то, что Плахотнюк скажет с подробностями и отсылками, с соответствующим подтверждением, это будет "вау"!".

В этом есть своя неприятная логика. Суд над Владом Георгиевичем уважаемым неизбежно превратится в тома обвинений против тех, кто будет его судить из рядов сегодняшних властителей. 

А потому мы еще больше хотим, чтобы такой суд состоялся - это будет весело, скандально, с комьями грязи во все стороны, так что уповаем на американскую юстицию и молдавскую Генпрокуратуру.

@Гений Карпат


 
Количество просмотров:
125
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.