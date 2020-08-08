Поговорим про исчезновение Влада Плахотнюка. Разные взгляды...

Юрий Мунтян, бывший заместитель Игоря Додона по работе в правительстве Молдовы и ныне один из лидеров "Гражданского конгресса" (про который большинству СМИ строго-настрого запрещено говорить, поскольку главнокомандующий президентурой чего-то боится), выдвинул интересное предположение, что лишь полное исчезновение Влада Плахотнюка устроит нынешний бомонд Молдовы, а вовсе не суды над самодержавным олигархом.

А посему, полагает политик, не стоит ждать Влада Георгиевича уважаемого в наручниках ни в ближайшей, ни в отдалённой перспективе:

"Додон хотел бы, чтобы Плахотнюк испарился, чтобы его не существовало. В на ручниках не думаю [что его доставят в Молдову], потому что даже в наручниках Плахотнюк сохраняет возможность говорить и он может сказать многое, очень многое и не только про Додона, но и про действующих политических актёров, вплоть до верхушек партий, представленных сегодня в парламенте. И то, что Плахотнюк скажет с подробностями и отсылками, с соответствующим подтверждением, это будет "вау"!".

В этом есть своя неприятная логика. Суд над Владом Георгиевичем уважаемым неизбежно превратится в тома обвинений против тех, кто будет его судить из рядов сегодняшних властителей.

А потому мы еще больше хотим, чтобы такой суд состоялся - это будет весело, скандально, с комьями грязи во все стороны, так что уповаем на американскую юстицию и молдавскую Генпрокуратуру.

@Гений Карпат