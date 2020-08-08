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Общество
Если не будет дождей, то есть риски того, что небольшие реки исчезнут
08.08.2020

В малых реках Молдовы на 20% меньше воды, чем установленная норма для дебета. Чтобы это исправить, нужны обильные осадки в течение довольно продолжительного времени. Об этом заявила в комментарии Sputnik  глава управления гидрологических прогнозов Госгидрометеослужбы страны Валентина Череш.

Если не будет дождей, то есть риски того, что небольшие реки исчезнут с гидрологической карты страны.

"Существует такая опасность. По нашим наблюдениям и тенденциям последних лет, есть небольшие реки, в которых некоторые участки уже пересохли. Есть озера, пруды, полностью высохшие за три-четыре года", - отметила Череш.

@rusputnikmd


 
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