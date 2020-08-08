Илан Миронович разрешил изобразить осуждение?

"Платформа DA осуждает дерзкие высказывания Илана Шора, приговоренного к 7,6 годам за кражу 5 млрд леев из банковской системы Молдовы, выраженные сторонниками Илана Шора в адрес главы делегации ЕС в Республике Молдова Петера Михалко.

Платформа DA поддерживает позицию г-на посла Петера Михалко, неоднократно упоминавшего, что этот процесс является проверкой на честность государственных учреждений как перед гражданами РМ, так и перед стратегическими партнерами.

Платформа DA не расценивает заявления посла по этому вопросу как вмешательство во внутренние дела Республики Молдова, так как деньги, украденные из резерва Нацбанка, были предоставлены Республике Молдова Европейским союзом для поддержки валютного курса".

Эвоно, значит, как...

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