Богдан Цырдя про ACUM и Шора: Утром для вида ругаются, вечером сотрудничают

Все делают для виду. Богдан Цырдя скептически относится к "грызне" ACUM и Шор, возникшей на фоне раболептства перед послом ЕС Петром Михалко. После того, как из стана партии Шора прозвучали резкие выпады в адрес посла, Нэстасе и компания поспешили вступиться за Михалко, дабы еще раз продемонстрировать ему свою исключительную верность:

- Чудо чудное. Платформа DA осудила высказывания партии «Шор» в адрес посла ЕС. Кражу миллиарда ее видными депутатами забыли упомянуть! И даже про отказ от сотрудничества с этими казнокрадами – ни слова. Мы уже не говорим про возмущения, почему эти депутаты до сих пор на свободе! Их мы тоже не услышали. А ведь их отпустил генпрокурор Нэстасе Думитру Робу. Совпадение? Не думаем. Как раз наоборот!

Платформа DA стала опять собирать подписи для отставки правительства. А здесь без голосов Шора никак. Их депутат Игорь Мунтяну открыто защищает интересы «Avia invest». Видимо, опять совпадение. Как мило. Утром осуждают Шора, вечером ведут переговоры с ним.

Кстати, а зачем нужна отставка правительства именно сейчас? Чуть не забыл. Всё просто. 8 июля правительство расторгло договор о концессии аэропорта, который сегодня в кармане у Шора и Плахотнюка. А 15 июля DA запустила процедуру отставки правительства. Чисто случайно, конечно. Вот такая «борьба» у платформы с ворами. На словах осуждают Шора, на деле — обслуживают его, - написал в Facebook Цырдя.

Автор: Михаил Генчу