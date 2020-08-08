"Век выступлений в России не видать": Глюкозу затравили после слов об украинском Крыме

Певица Глюкоза влипла в громкий скандал. Российские поклонники уже пригрозили ей бойкотом за позицию в отношении полуострова.

Знаменитость настолько хотела попасть в Киев, что поступила недальновидно, бросив неосторожную фразу о принадлежности Крыма Украине. Ее слова имели разрушительные последствия.

В соцсетях певицу Глюкозу затравили, пообещав "век выступлений в России не видать". На артистку вылили ушат помоев. В итоге звезда устала от нападок и отключила в своем инстаграм-аккаунте возможность комментировать ее посты.

Теперь исполнительница думает, как с меньшими потерями выйти из неприятной ситуации. Пока она не выходит на связь с журналистами. Многие задаются вопросом: зачем же Наталье Чистяковой-Ионовой так необходимо было попасть на Украину?

В окружении певицы Глюкозы предполагают, что ее визит в Незалежную может быть связан с годовщиной гибели подруги. Ирина Бережная погибла в автокатастрофе три года назад и похоронена в Киеве. Но здесь есть несостыковка: звезда прилетела в столицу Украины 6 августа – на следующий день после дня памяти приятельницы.

Напомним, ранее на сайте пограничной службы Украины появилось видео с допроса певицы Глюкозы. Артистка пыталась вспомнить, в каком году она последний раз была в Крыму. Кроме того, надеясь на положительный исход, артистка произнесла: "Крым украинский". На самом ли деле так считает Глюкоза, неизвестно. Возможно, ее слова вырезаны из контекста. В итоге исполнительнице запретили въезжать на Украину до 2023 года.

Валерия НАРСКАЯ