Общество Жесткие правила открытия бассейнов. Это состоится 10 августа Но, что нужно сделать владельцам общественных лоханок, чтобы клиент поплыл? Вот ИНСТРУКЦИЯ: Постановление НЧКОЗ №23 от 7 августа: количество посетителей не должно превышать 50% от максимального количества, установленного по проектной документации бассейна для исключения большого количества посетителей следует обеспечить запись посетителей по телефону или он-лайн правила доступа в бассейн должны быть вывешены на видном месте все шезлонги должны быть расположены не менее чем на расстоянии в 1,5 м. один от другого лица старше 63 лет на бассейн не допускаются, при входе измеряется температура в душевых, раздевалках и другие помещениях следует проводить санитарную обработку не менее чем один раз в два часа Часть кабин в раздевалках должны быть закрыты для соблюдения социальной дистанции на территорию бассейнов запрещено проносить продукцию из мяса, рыбы, молочные продукты, яйца и другие скоропортящиеся продукты. перед открытием обязательно проведение генеральной уборки. Персонал бассейна должен проходить проверку температуры, в отношении персонала должен быть проведен инструктаж. @Telegram KP

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