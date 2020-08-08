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Общество
Жесткие правила открытия бассейнов. Это состоится 10 августа
08.08.2020

Но, что нужно сделать владельцам общественных лоханок, чтобы клиент поплыл?

Вот ИНСТРУКЦИЯ:

  1. Постановление НЧКОЗ №23 от 7 августа: 
  2. количество посетителей не должно превышать 50% от максимального количества, установленного по проектной документации бассейна
  3. для исключения большого количества посетителей следует обеспечить запись посетителей по телефону или он-лайн
  4. правила доступа в бассейн должны быть вывешены на видном месте
  5. все шезлонги должны быть расположены не менее чем на расстоянии в 1,5 м. один от другого
  6. лица старше 63 лет на бассейн не допускаются, при входе измеряется температура
  7. в душевых, раздевалках и другие помещениях следует проводить санитарную обработку не менее чем один раз в два часа
  8. Часть кабин в раздевалках должны быть закрыты для соблюдения социальной дистанции
  9. на территорию бассейнов запрещено проносить продукцию из мяса, рыбы, молочные продукты, яйца и другие скоропортящиеся продукты.
  10. перед открытием обязательно проведение генеральной уборки.
  11. Персонал бассейна должен проходить проверку температуры, в отношении персонала должен быть проведен инструктаж.

@Telegram KP


 
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