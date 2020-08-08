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Политика
Директор Управления Autosalubritate отстранен от должности
08.08.2020

Директор Управления Autosalubritate Еуджениу Аксеньев был отстранен от должности. Соответствующее распоряжение подписал примар столицы Ион Чебан, передает IPN.

Согласно распоряжению, с сегодняшнего дня, 8 августа, в период проведения служебного расследования рабочей группой, приостанавливается индивидуальный трудовой договор от 20 февраля 2018 года. В период приостановления, полномочия директора переходят к заместителю управления Думитру Вулпе.

Ранее примар сообщил, что Еуджениу Аксентьеву грозит отставка после ознакомления с несколькими внутренними отчетами Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией и Генеральной инспекцией по чрезвычайным ситуациям о том, что произошло на полигоне отходов в Цынцэрень. Градоначальник потребовал и служебного расследования по выяснению причин возникновения пожара и оценку предпринятых действий или бездействия лиц, ответственных за управление полигоном.

Еуджениу Аксеньев не ответил на звонок корреспондента IPN, чтобы прокомментировать ситуацию.


 
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