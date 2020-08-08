На устах Группа КИШИНЁВЦЫ! Господин Додон и Господин Чебану! Предлагаем назвать одну из улиц Кишинёва улицей Юрия Хармелина! Скорбная новость из мира театра. Скончался Юрий Хармелин - художественный руководитель театра "С улицы Роз". Скорбную новость сообщил известный молдавский ведущий Алекс Шишкин, опубликовавший известие в социальной сети Facebook. Сегодняшние социальные сети имеют намного большее влияние, чем бумажная пресса, которую читают. по старинке - старшее поколение.

И в подтверждении этих слов мы читаем призыв в небезызвестной группе фейсбука "Кишинёвцы". Сегодняшние социальные сети имеют намного большее влияние, чем бумажная пресса, которую читают. по старинке - старшее поколение. Мы предоставили только маленькую часть скринов с быстро организованного поста от администратора группы, господина И.Бершадского. Press-Обозрение будет следить за события, описанными в этом материале.

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