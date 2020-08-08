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На устах
Группа КИШИНЁВЦЫ! Господин Додон и Господин Чебану! Предлагаем назвать одну из улиц Кишинёва улицей Юрия Хармелина!
08.08.2020

Скорбная новость из мира театра. Скончался Юрий Хармелин - художественный руководитель театра "С улицы Роз". Скорбную новость сообщил известный молдавский ведущий Алекс Шишкин, опубликовавший известие в социальной сети Facebook. 

Сегодняшние социальные сети имеют намного большее влияние, чем бумажная пресса, которую читают. по старинке - старшее поколение.
И  в  подтверждении этих слов мы читаем призыв в небезызвестной группе фейсбука "Кишинёвцы".

Сегодняшние социальные сети имеют намного большее влияние, чем бумажная пресса, которую читают. по старинке - старшее поколение.

Мы предоставили только маленькую часть скринов с быстро организованного поста от администратора группы, господина И.Бершадского.

Press-Обозрение будет следить за события, описанными в этом материале.


 
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