Группа КИШИНЁВЦЫ! Господин Додон и Господин Чебану! Предлагаем назвать одну из улиц Кишинёва улицей Юрия Хармелина!

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На устах
Скорбная новость из мира театра. Скончался Юрий Хармелин - художественный руководитель театра "С улицы Роз". Скорбную новость сообщил известный молдавский ведущий Алекс Шишкин, опубликовавший известие в социальной сети Facebook.
Сегодняшние социальные сети имеют намного большее влияние, чем бумажная пресса, которую читают. по старинке - старшее поколение.
Сегодняшние социальные сети имеют намного большее влияние, чем бумажная пресса, которую читают. по старинке - старшее поколение.
Мы предоставили только маленькую часть скринов с быстро организованного поста от администратора группы, господина И.Бершадского.
Press-Обозрение будет следить за события, описанными в этом материале.
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