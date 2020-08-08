Из почты в редакцию: Колбасна – Второй Бейрут?

После страшной трагедии в Бейруте некоторые молдавские политики забили тревогу из-за опасности подобного взрыва на территории нашей страны. Они считают, что боеприпасы, много лет хранящиеся на военных складах в приднестровском селе Колбасна, представляют куда большую опасность, чем взорвавшийся склад в ливанском порту.

– Как подтвердили президент и премьер-министр Ливана, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры (нитрат аммония). На складе же в Колбасне сейчас, по различным оценкам, находится от 19 до 21 тысячи 500 тонн боеприпасов, из которых 57 процентов просрочены и для использования, и для транспортировки. Так что, как профессионал, могу сказать, что в Приднестровье есть реальная угроза гораздо более мощного, чем в Бейруте, взрыва. И если Республика Молдова постоянно настаивает на вывозе этого военного имущества в Россию, то руководство Приднестровья препятствует не только вывозу боеприпасов, но и их утилизации на месте. Хотя все прекрасно понимают, что потенциальный взрыв по своей мощности серьёзно затронет и Приднестровье, и Молдову и Украину, находящуюся всего в 4 километрах от Колбасны.

Хочу напомнить читателям, что эти склады остались на территории Приднестровья после распада Советского Союза. А изготовлены были и того раньше – во время Второй мировой войны! Некоторые из них в 2000 году начали эвакуировать, но впоследствии процесс прервали по настоянию властей Тирасполя. Москва заявила тогда, что Тирасполь категорически против вывоза боеприпасов, так как считает их собственностью приднестровского народа, а «применять силу для того, чтобы заставить приднестровскую сторону, мы не можем». В итоге, Россия отказалась вывозить свое военное имущество из Республики Молдова. Все эти годы его охраняют в Колбасне военнослужащие Оперативной группы российских войск (ОГРВ), находящиеся для этих целей на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии.

Меж тем, Кишинев и Киев постоянно декларируют свою «обеспокоенность» сохранностью и безопасностью складов в Колбасне из-за того, что в последнее время аналогичные хранилища в самой России не раз становились источниками чрезвычайных ситуаций, сопряжённых с массовой гибелью людей и уничтожением крупных материальных ценностей. Зная об этом, руководитель Приднестровья Вадим Красносельский, тем не менее, постоянно заявляет, что «утилизация боеприпасов, находящихся на складах у приднестровского села Колбасна, — внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации».

«Если некоторые политики Молдавии хотят спекулировать на этой теме, они занимаются бесполезным делом. Их участия я здесь абсолютно не вижу. Еще раз говорю, это — внутреннее дело Приднестровья и Российской Федерации. Как мы решим, так и будет»,- утверждает Красносельский, в то же время, признав, что вопрос обсуждался в ходе визита в Тирасполь министра обороны России Сергея Шойгу.

«Тогда Сергей Кужугетович обратился с предложением поддержать его в части проведения ревизии и уничтожения соответствующего арсенала, который опасно хранить и нет смысла держать на территории нашей республики. Как можно здесь сказать «нет»? Как мы видим на примерах из мировой практики, склады имеют способность взрываться, приходить в негодность. Здравый смысл подсказывает, что с этим надо что-то делать».

При этом он отметил, что есть вопросы по соблюдению экологической и техногенной безопасности: «Такие боезаряды, как авиационные бомбы, должны утилизироваться в определенных условиях. Сейчас это просто заявленное желание. Чтобы прийти к реализации, надо пройти определенный путь, заключить необходимые межправительственные договоры».

Напоминаю, что для утилизации боеприпасов со склада в Колбасне, при финансировании ОБСЕ, в Молдову была доставлена американская детонационная камера. ОБСЕ потратила на это миллион долларов, но российская сторона отказалась использовать камеру. По словам Шойгу, Россия сама готова предоставить для этого необходимое оборудование, но дальше разговоров дело-то не сдвинулось даже на миллиметр.

Конечно, нельзя сказать, что РФ в решении насущной проблемы, называемой Колбасна, совсем уж ничего не делает. Не так давно на официальном сайте её Министерства обороны прошла информация о завершении работ… по модернизации складов. Так что, похоже, несмотря на все вышеприведенные заявления, не скоро опасные для всего нашего региона боеприпасы будут ликвидированы. А ведь Россия еще в 1999 году, на саммите ОБСЕ в Стамбуле обязалась до 2002 года полностью свернуть свое военное присутствие в Республике Молдова, в том числе, вывезти все боеприпасы и вооружение. Однако это обязательство было выполнено только по части Договора об обычных вооруженных силах в Европе, то есть, из Приднестровья было вывезено только вооружение, регулируемое этим договором.

Неоднократно Кишинев и другие участники переговорного формата «5+2» требовали провести международную инспекцию военных складов в Колбасне, но российская сторона под разными предлогами отвергает это предложение. Последний запрос со стороны Кишинева прозвучал в мае, но и на сегодняшний день нет четкого и ясного отчета о том, что же на этих складах хранится.

Ответ на эту долгоиграющую историю, на мой взгляд, лежит на поверхности. Сколько бы запросов ни делалось, сколько бы инспекций на склады ни рвалось, мина замедленного действия, под названием Колбасна, будет оставаться угрозой для региона, в ущерб здравому смыслу и инстинкту самосохранения только потому, что является одним из главных аргументов, на которые ссылается Россия, оправдывая свое военное присутствие в Республике Молдова. РФ неизменно заявляет, что военнослужащие Оперативной группы российских войск, дислоцированной в восточных районах Республики Молдова, обеспечивают по ротации охрану склада с боеприпасами и миротворческую операцию на Днестре.

Хотелось завершить эту корреспонденцию на оптимистической ноте, но не выходит, ибо математика – царица всех наук – подтверждает, что возможный взрыв имеющихся в Колбасне боеприпасов будет гораздо мощнее взрыва ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Может, этот довод и события в Бейруте сподвигнут участников переговорного процесса в формате «5+2» наконец-то осознать реальную опасность проблемы и перейти от слов к её конкретному решению.

Николай Парчевский,

военно-политический аналитик,

подполковник запаса

Национальной армии РМ

Специально для kommersantinfo.com