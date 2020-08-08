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Интервью
Нелли Штефанец. Как фильм про цирк меняет судьбу
08.08.2020

Интервью с Нелли Штефанец, режиссером-продюсером. Рубрика «Женщины в бизнесе» при поддержке Proimobil.md

Нелли, привет. Учитывая, что твой бизнес лежит в творческой сфере, то фамилия «Штефанец» не может быть совпадением. Я чуть ли не с детства помню этно-джаз трио Trigon и ежегодный фестиваль этно музыки. Анатол Штефанец - это не твой отец?

Анатол – двоюродный дядя. Мой папа – дирижер оркестра «Флуераш» и аккордеонист. В нашей семье последние сто лет все становились только музыкантами. Я первый член семьи, который выбрал другой путь, чем музыка.

Можно подумать, что не было попыток?

Были, конечно. Пять лет я занималась в музыкальной школе на фортепиано. Мне даже нравилось. Но мои занятия превращались в экзамены не в школе, а дома. Вся семья слушала, обсуждала, советовала и мне, как ребенку,  это мне уже точно не нравилось. Мне даже спорт тогда нравился больше. И, в конце концов, мои родители пошли мне навстречу, и я отошла от музыки. Хотя, как оказалось, пришла к музыке с другой стороны.

Причем, судя по количеству музыкальных клипов, где ты выступила как режиссер и продюсер, вернулась ты к музыке очень близко. Видео выросло из практики или ты профессионально училась?

Я училась на режиссуре кино и телевидения в Бухаресте. Хотя в том, что я туда поступила – это прямая заслуга отца, а то что продолжила учиться – счастливое окончание одной истории на первом курсе.

Расскажи…

С папой все просто. Я категорически не хотела поступать в Бухарест. Собиралась учиться в Кишиневе на журналистике и потом пойти репортером на телевидение. Но папа настоял на одном: я тебя везу в Румынию, а ты сдаешь экзамены как можешь. И все. Не поступишь – так не поступишь. В итоге у меня был лучший результат на вступительных экзаменах и меня приняли.

Радовалась?

Нет. Мне тогда не нравился Бухарест. Первый год я училась с постоянным желанием все бросить и вернуться домой. Хотя, конечно, на занятиях часто было очень интересно, школа там отличная.

А как все изменилось? Судя по всему, ты точно доучилась там до конца.

И даже сделала потом мастерат. Это была история, которая до сих пор может пробить меня на слезу. Заканчивался первый год учебы, и нам нужно было сделать короткометражный фильм. Мой профессор поговорил со мной и сказал: «Сделай фильм про Кишиневский центральный рынок». Люди, характеры, все очень просто. Ничего не придумывай». А мне хотелось тогда снять фильм про наш заброшенный цирк. Профессор мне запретил брать эту тему, но его ассистент после разговора, а он был уже очень старый человек, остался со мной в пустой аудитории, закрыл двери и начал играть, показывать клоуна в цирке. Под конец мы оба даже расплакались и он сказал: «Никому не говори и снимай про цирк».

Уже интрига. Особенно для студентки первого курса…

Я написала два сценария. Один про рынок, чтобы никто не знал, что я делаю что-то другое. И второй – о цирке. Договорилась с актером – Игорем Карас, нашла много архивных кадров. В общем, настал день показа. В зале было полно людей, не только преподаватели, но и актеры, режиссеры и сценаристы.

Когда фильм про центральный рынок начался с архивных кадров советского цирка, мой профессор повернулся ко мне и явно читалось: «Вот, молдаванка, ты у меня сейчас получишь!» Я была единственная из Молдовы, кто училась на этом курсе. Но потом я увидела, что он плачет во время просмотра, услышала реакцию зала, и это был для меня как знак – идти дальше. А фильм получил диплом за лучший фильм года и бронзовую медаль на конкурсе в Австрии.

А почему ты не осталась в «большом кино»? В Румынии?

Видеоклипы для наших артистов я начала снимать еще в университете. Папа для многих их них пишет музыку, я один раз сделала – понравилось, второй, а дальше мены просто находили по рекомендациям. В конце концов, музыкальный мир народной музыки в Молдове не такой огромный, все друг друга знают.

В 2016 году я вернулась в Кишинев после мастерата. Как я думала, ненадолго. И ко мне обратилась Адриана Окишану, она хотела сделать клип памяти отца, такой, чтобы и не «сопливый», но чтобы слезу выжимал. Это была песня «Te-am visat aseara, tata…». Я выложилась по полной. Актеры, директор по свету, директор по костюмам. Это до сих пор самый памятный для меня мой проект. Клип удался и у меня пошел заказ за заказом. Так я и не уехала в Румынию, а стала заниматься производством видеоклипов в Молдове.

Много их уже?

Я не считаю. Бывали простые работы – ансамбль, исполнитель, несколько камер и тогда это 30 роликов за два дня. Были и серьезные, объемные работы. Таких, наверное, за эти годы – 15. Но, я же говорю, надо посчитать.

Как коронавирус? Сильно ударил по заказам?

Ощутимо. Тем более, что у меня были заказы из Румынии и Италии на съемки здесь, в Молдове. Но люди не смогли прилететь из-за карантина. Мы до сих пор на связи, но ситуация очень неопределенная. Тем не менее, съемки есть, на прошлой неделе снимали клип в Калараше, дома у певицы.

Во время карантина вместе с монтажером делала монтаж трех роликов для отца, для «Флуераш». Артисты сами снимали себя, а мы «сводили» ролики. С музыкантами было попроще, а вот свести ролики с танцорами было еще той задачей. Но, вроде, справились.

Думаешь о чем-то, кроме видеоклипов? Или это специализация «форевер»?

В Бухаресте я четыре месяца как ассистент режиссера участвовала в съемках полнометражного фильма. Это было очень интересно. В пять утра меня забирали, в час ночи привозили обратно. Но я, все-таки и «бизнес»-женщина. Когда я вижу, сколько усилий, сколько страсти уходит у режиссеров, актеров, операторов на съемки фильма, чтобы он потом, в лучшем случае, занял призовое место на одном из фестивалей и навсегда лег на полку…. Когда я об это думаю, то понимаю, что я предпочитаю «экшн». Идея, реализация и двигаться дальше. Так что, если я буду «расширяться», то я, скорее, начну снимать рекламные ролики. Это ведь тоже искусство.

У меня крутился вопрос на языке, а для TikTok ты могла бы снять прорывной ролик?

Пока не знаю. Я мониторю этот ресурс, но, с точки зрения профессионализма, там никогда не появляются круто снятые ролики. Это другая культура, это, скорее, социальное видео, а не профессиональное видео.

P.S. Я не поклонник народной музыки, но клип «Te-am visat aseara, tata…» я нашел на YouTube. Круто для молодой девчонки, которая только закончила университет. Кстати, клип то -”миллионик”. 1 403 110 просмотров

Te-am visat aseară, tată... — Adriana Ochișanu

Павел ЗИНГАН


 
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