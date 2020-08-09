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Экономика
Молдавское вино в России - данные «Винного гида РФ»
09.08.2020

Не только хорошее, но и доступное – вино из РМ в России.

Роскачество совместно с Минпромторгом России, Минсельхозом России и Россельхозбанком третий год подряд реализует проект «Винный гид России». Гид разработан, чтобы развить винодельческую отрасль России и продвинуть качественные вина.

Эксперты назвали десять самых популярных среди россиян стран поставляющих вино, и Молдова – среди них наравне с Грузией, Италией и т.д., сообщает портал rskrf.ru. Кроме того, молдавское вино отпускается в России по самой низкой цене – около 1,7 доллара в среднем за литр.

Подготовил Михаил Генчу


 
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