Идолопоклонничество по-киртоаковски

О чьем успехе вещал Дорин Киртоакэ, так и непонятно. Но всем вдруг стало ясно: то, что хвалит Дорин Иванович, всегда в итоге обречено на провал. И потеснились прочь от сданного в эксплуатацию газопровода Яссы-Унгены

Киртоакэ же написал в соцсетях «Униря близко» (будто бы он - Джон Сноу), снабдив свой пост фотографией горе-газопровода, который создавали пафоснее любой советской стройки.

СМИ Румынии в то же время сообщают, что лишь треть домовладений этой страны подключена к природному газу. Зачем «братьям» вздумалось газифицировать еще и Молдову, - вообще непонятно.

Автор: Николай Костыркин