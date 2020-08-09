В Италию молдаван не пускают: Продлили запрет на въезд в эту страну до 7 сентября, но есть исключения

Кому и на каких условиях можно попасть в Италию. Продлили запрет на въезд в эту страну до 7 сентября, но есть исключения.

Итальянский премьер-министром подписал 8 августа постановление о мерах властей в отношении борьбы с пандемией. В связи с этим посольство Республики Молдова в Риме информирует о новых условиях въезда в Италию.

Правила запрещают с 10 августа по 7 сентября въезд в Италию для людей, которые находились (или проезжали транзитом) в Молдове за последние 14 дней: Под данный запрет попали и такие страны с высоким уровенем заболеваемости коронавирусом как Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина , Чили, Кувейт, Северная Македония, Оман, Панама, Перу, Доминиканская Республика, Черногория и Сербия.

Исключение распространяется на грузоперевозчиков, им въезд в Италию разрешен, даже если они в течение последних 14 дней были в Молдове и других странах с высоким уровенем заболеваемости коронавирусом. Также в Италию могут въехать граждане, у которых есть итальянское гражданство или вид на жительство в Италии, а также проживающие в Италии граждане стран ЕС, Шенгенской зоны Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. По прибытии в Италию они должны будут провести 14 дней в карантине.

Также могут въехать в Италию члены семьи вышеупомянутых граждан, но их тоже отправят на карантин. Исключение распространяется и на сотрудников международных организаций, дипломатов и работников дипмиссий и т.д.