Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 9 августа 2020

Комментарии под ежедневными выпусками статистики по коронавирусу в Молдове, которые предоставляет всем СМИ республики минздрав, - один нелепее другого. Если опустить мат, то суть сводится к тому, что "журналисты неправильно считают количество заразившихся вирусом за сутки, чем больше напишут, тем больше получат денег". Разубеждать (ссылки на минздрав не действуют) бесполезно. И даже странное совпадение цифр в самых разных СМИ не наталкивает ни на какие здравые мысли. Читаешь мнения европейцев, разговариваешь со знакомыми, которые там живут, - никакой агрессии, понимают, поддерживают друг друга. И только у нас матом готовы крыть всех и вся, СМИ у них виноваты...

Было бы смешно, если бы не было так грустно... Пока не коснется лично, все бессмертными хотят казаться. Если бы... Вчера знакомый водитель, который обслуживает иногда похороны умерших от коронавируса, рассказал: "Вызывают по адресу. Там женщина, работала где-то на рынке.Вроде, все меры соблюдали. А тут муж вдруг начал кашлять и задыхаться. Забрали в больницу... умер. Через какое-то время опять в фирме дают этот адрес. Я им: "Что-то перепутали, я там был уже". Оказывается, не перепутали. Вслед за мужем от коронавируса умерла жена...

Ну, а на 06.00 утра 9 августа 2020 года ситуация в Молдове такая (по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ).

27 443 (+453) - заражены с начала эпидемии.

3 387 (+16) - заболевшие медики

2 406 - проведено тестов, из которых 1872 - это первичные

434 - в тяжелом состоянии

33 - в критическом состоянии (на ИВЛ)

1174 - в состоянии средней тяжести.

Вылечились - 19100

Умерли - 841