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Мэр Кишинева рассказал, каким будет Центральный рынок
09.08.2020

Концепция модернизации рынка была доработана, и на следующей неделе будет представлена муниципальному совету столицы.

Об этом рассказал генеральный примар столицы Ион Чебан в своем еженедельном видеоотчете о текущей деятельности местной публичной власти. – Это будет одна из главных тем следующей недели в мунсовете. Очень надеюсь, что все муниципальные советники поддержат ее, чтобы перейти к её реализации на практике, от парковок до обустройства внутренней территории и других составляющих, – отметил глава столицы.

Ион Чебан уточнил также, что речь идет не только о модернизации Центрального рынка, но и о потенциале развития рынков в секторах столицы.

Стоит отметить, что по распоряжению генпримара был проведен внутренний аудит муниципального предприятия, который выявил множество нарушений.

С февраля по июль текущего года был осуществлен ряд действий для модернизации муниципального предприятия «Центральный рынок». Так, были внедрены новые системы бухгалтерского учета и электронная система регистрации торговых мест, а также проведена оптимизация, которая позволила предприятию сэкономить около 580 тысяч леев.

Кроме того, с улиц Армянская и Тигина были эвакуированы 55 незаконно работавших там торговых киосков, а также ежедневно предпринимаются меры по устранению незаконной передвижной торговли вокруг Центрального рынка.


 
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