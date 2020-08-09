Посольство РФ выразило соболезнования в связи с уходом Юрия Хармелина

В посольстве России в Молдове выразили соболезнования в связи со смертью основателя и руководителя Театра с улицы Роз Юрия Хармелина.

«8 августа скончался основатель и бессменный руководитель русского Театра с улицы Роз, человек великого таланта, кавалер медали Пушкина и высшей государственной награды Молдавии - ордена Республики Юрий Аркадьевич Хармелин. Посольство выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Юрия Акрадьевича, всему театральному сообществу Молдовы. Память о великом деятеле культуры всегда будет жить в сердцах благодарных зрителей и талантливых воспитанников», - говорится в сообщении.

Соболезнования выразили и в представительстве Россотрудничества в Молдове. «Самые глубокие соболезнования семье, близким, коллективу родного театра!», - отмечается в сообщении, цитируемом Sputnik.md.

Юрий Хармелин - создатель (с 1978 года) государственного молодёжного драматического Театра с улицы Роз. Уникальность проекта в том, что артисты начинают здесь творческий путь с детства, изучая профильные предметы, затем получают профессиональную специальность на актёрском факультете Славянского Университета. Лицей-вуз-театр - такое сочетание является единственным в Европе.

В ГМДТ «С улицы Роз» было поставлено более двух сотен спектаклей классического стиля и современного. Театр активно гастролирует в странаx СНГ, странах Евросоюза и в Израиле.

Юрий Хармелин был также основателем и директором городского театрального лицея, с 2001 года - основателем и ректором межнациональной академии культуры, театрального искусства и менеджмента, а с 2005 года - деканом театрального факультета Славянского университета Молдовы.

За 30 лет работы в театре Юрий Хармелин осуществил свыше 150 постановок русских, советских и зарубежных авторов. Наиболее знаковыми можно назвать спектакли из русской классики - «Ревизор» и «Мертвые души» Н. Гоголя, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Гроза» А. Островского, «Леди Магбет Мценского уезда» Н. Лескова, «Маскарад» М. Лермонтова. В русском драматическом театре им. А.П. Чехова поставил спектакли «Королева-мать», «За двумя зайцами» В. Старицкого, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова, в Республиканском театре «Лучафэрул» - «Танго» С. Мрожека.

Практически все выпускники Ю. Хармелина успешно работают в театрах Молдовы, России, Украины и дальнего зарубежья.

Юрий Хармелин закончил пятигорский государственный институт иностранных языков и Театральное училище им. Б.В. Щукина при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова.

Награжден высшей наградой РМ - орденом Республики (2017), заслуженный деятель искусств Республики Молдова, заслуженный деятель образования Республики Молдова, кавалер ордена «Gloria Muncii», почетный гражданин Кишинева. Награжден медалью Евгении Тодорашку (2018) и национальной премией в области режиссуры им. В. Купчи.

Был советником муниципального совета Кишинева.