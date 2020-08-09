Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев

За последние несколько месяцев сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте странные посылки из Китая. В большинстве случаев люди находили в небольших прозрачных пакетах черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковке посылок значилось, что внутри — игрушки или бижутерия. Этот случай подозрительной рассылки товаров оказался далеко не единственным. Лента.ру изучила схожие истории и попыталась разобраться, кто и зачем отправляет людям непрошенные посылки.

Письмо смерти

Американские власти забили тревогу из-за неизвестных семян, вспоминая почтовую атаку 2001 года. Через неделю после теракта 11 сентября в США в несколько офисов СМИ и двум сенаторам доставили подозрительные письма. В них оказались споры сибирской язвы. В результате погибли пять человек и еще 17 человек заразились.

В рассылке писем со спорами подозревали микробиолога Брюса Айвинса. Он работал в Армейском институте медицинских исследований инфекционных заболеваний в Мэриленде, откуда, как выяснилось, и были взяты споры сибирской язвы. В 2008 году Айвинс покончил с собой, и в феврале 2010 года дело закрыли.

Загадочные семена

Учитывая прошлый опыт, министерство сельского хозяйства США призвало не трогать полученные семена, держать их подальше от детей и домашних животных и ни в коем случае не сажать. Рассматривалась версия, что таким образом китайские отправители хотели избежать проблем с таможней. На бандеролях был указан точный адрес и имя получателя, а также были наклеены стикеры почты Китая.

В одном только штате Флорида странные посылки пришли более чем 600 людям, при этом один американец получил сразу три загадочных послания за неделю. Всего подобные случаи произошли в 12 штатах США. В Великобритании насчитали более сотни отправлений. Также известно о доставке семян в Новую Зеландию и Португалию

Жительница Техаса призналась, что получила семена в апреле и сразу посадила, приняв их за подарок. Ни одно из семян так и не проросло. Дойл Креншоун из американского города Бунвилл, штат Арканзас, тоже ослушался запрета властей и попытался прорастить семена неизвестных растений.

«Каждые две недели я подходил к ним и подсыпал удобрения, и они начали расти чертовски быстро», — рассказал он. В итоге растение зацвело оранжевыми цветами и дало крупные белые плоды, похожие на кабачки.

Кто за этим стоит?

США и Великобритания начали совместное расследование по делу о непрошеных посылках. У них была версия, что семена по случайным адресам рассылали мошенники — владельцы китайских онлайн-магазинов, желающие повысить свой рейтинг.

Китайские власти заявили, что почтовые стикеры — поддельные, и попросили почтовую службу США передать посылки для проведения собственного расследования.

Вскоре Министерство сельского хозяйства США раскрыло тайну китайских отправлений. Эксперты проанализировали содержимое посылок и выяснили, что в пакетах рассылают семена не опасных для жизни растений. В частности, речь шла о капусте, горчице, вьюнках, розах, мяте, розмарине и лаванде.

По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов.

Согласно схеме, подставной покупатель заказывает товар, указав фальшивый адрес за пределами Китая, и получает код отслеживания. Когда товар доходит до адресата, мошенник пишет положительный отзыв о товаре и тем самым накручивает магазину рейтинг. Чаще всего владельцы интернет-магазинов отправляют вместо реального товара что-то ненужное и недорогое. Например, семена растений

Почтовая служба КНР готова сотрудничать по этому вопросу с американскими властями. Представители службы попросили переслать им подозрительные посылки, чтобы вычислить отправителей.

От грязных носков до медицинских масок

Китайские мошенники рассылали не только пакеты с семенами, но и другие ненужные вещи. Так, жители нескольких американских штатов получили, помимо прочего, поддельные солнцезащитные очки Rayban и свистки. «Не думаю, что люди посылают это из добрых побуждений, — рассуждает Фейт Танкерсли, получивший очки. — Я боюсь, что в этом может таиться нечто вредоносное».

Жительница США Келли Литти в прошлом месяце получила из Китая упаковку медицинских масок. «На масках указана страна изготовления — Китай. Я на тысячу процентов уверена, что не заказывала никаких масок, — утверждает она. — Я не могу найти этому объяснения».

Жители штата Нью-Йорк пожаловались местной радиостанции на упаковки с масками, доставленные им из Китая, хотя никто из них ничего не заказывал. Доун Проктор из деревни Эндикотт рассказал, что в его посылке из Китая были грязные носки. «Никакого чека, никакой записки. Носки выглядели так, будто их уже кто-то носил. Мы посмеялись и выбросили их в мусорное ведро. Все это очень странно», — поделился Проктор.

Непрошеные посылки с Amazon

Несколько лет назад подобная история произошла в американском городе Эктон, штат Массачусетс. Интернет-магазин Amazon начал регулярно заваливать семью пенсионеров почтовыми отправлениями.

Майк и Келли Гэлливан получили первую непрошеную посылку в октябре 2017 года. С тех пор им каждую неделю приносили одну или две коробки с товарами Amazon. Чаще всего им присылали недорогие мелочи, например, пластиковые вентиляторы или зарядные устройства для телефонов.

Гэлливан не заказывали и не оплачивали посылки, однако те продолжали приходить. Пенсионеры безуспешно пытались найти отправителя и даже обращались за помощью в Amazon. Представители компании не смогли установить имя клиента: поскольку он расплачивается подарочными сертификатами, его личность нельзя было вычислить по истории платежей.

«Мы обычные, ничем не примечательные люди, и не хотим иметь к этому никакого отношения. Но посылки продолжают идти», — пожаловалась Келли Гэлливан. Эксперты подозревают, что семья стала невольным пособником мошенников, которые накручивают оценки своих товаров в интернет-магазине.

Еще одна жертва

Американец Терри Миллер из Мичигана в течение года получал от Amazon посылки, которые он не заказывал. Мужчина несколько раз просил интернет-магазин отменить поставки, но товары продолжали поступать.

Как правило, в коробках приходили аксессуары для телефонов, мешки для одежды и прочие мелочи. На посылках был указан точный адрес и номер телефона Миллера

Он боялся, что с его счета спишут деньги за товары, которые он никогда не собирался покупать. Однако сотрудники Amazon заверили, что никакой платы с него взимать не будут.

«Я вскрыл посылки, чтобы убедиться, что в них нет ничего незаконного. Полицейский сказал, что если в них окажется нечто подобное, я буду вне подозрений», — рассказал Миллер.

Американец признался, что ничего из того, что находилось в коробках, ему не приглянулось — даже беспроводные наушники оказались розового цвета. Он намерен кому-нибудь подарить содержимое коробок либо выбросить их.

Ночной кошмар длиной в девять лет

Жан Ван Ландегам из бельгийского города Тюрнхаут около девяти лет получал на дом пиццу, которую он не заказывал. В 2011 году на пороге его дома появился курьер, доставивший ему 14 пицц. Ван Ландегам не принял доставку и предположил, что курьерская компания ошиблась адресом.

С тех пор ему стали регулярно доставлять пиццу, кебабы и прочую еду навынос. Блюда привозили курьеры из различных компаний, а поставщиками были разные заведения. Курьеры приезжали в разное время суток и по будням, и по выходным. Все это длилось девять лет.

Бельгиец ни разу не принял заказ и не оплатил его, соответственно, курьерские компании и производители пиццы тоже несли убытки. «Я просто больше не могу спать. Когда я слышу, как по улице едет мопед, я начинаю нервничать, потому что боюсь, что ко мне опять едет новая доставка пиццы», — рассказал 65-летний бельгиец.

За все это время ему так и не удалось узнать, кто организовывал доставки. Он подозревает одного из своих приятелей, так как с аналогичной проблемой столкнулась еще одна его подруга.

«Она тоже девять лет получает нежелательные доставки пиццы. Иногда даже в тот же день. Когда мы получаем доставку, мы предупреждаем друг друга. Может быть, кто-то из нашего общего круга друзей стоит за этим. Я хочу знать, кто, потому что я очень устал от этого. Этому человеку не поздоровится, когда я узнаю, кто это делает уже девять лет», — предупредил Ван Ландегам.

Тайные благодетели

Жители английской деревни Блэкхолл Кольери получали совсем иные посылки. В течение пяти лет они находили на улицах пачки денег по две тысячи фунтов. Купюры они относили в полицию. За все эти годы в участок передали 26 тысяч фунтов. Неизвестного благодетеля прозвали Блэкхолл Санта.

В 2019 году полицейские решили разгадать тайну появлявшихся денег и предали эту историю огласке. В итоге два человека сознались, что это они оставляли деньги в помощь жителям деревни.

Пара пожелала сохранить анонимность. Известно лишь, что они не женаты и не родственники. Возможно, изначально они действовали поодиночке, а затем объединились. Одна из благодетелей рассказала, что однажды ей помог житель деревни, после чего она захотела отблагодарить его и его соседей за доброту.

Пара часто оставляла деньги на тротуарах в местах, где их вероятнее всего нашли бы пенсионеры или нуждающиеся люди.

Полиция порадовалась, что деньги не связаны с криминалом. Констебль Джон Форстер похвалил жителей деревни за то, что они приносили найденные купюры в участок.

В полиции не знают, продолжит ли пара и дальше помогать жителям Блэкхолл Кольери. При этом власти призвали любого, кто находит купюры, передавать их правоохранителям. Деньги обещают вернуть нашедшему, если никто другой не обратится за ними в течение двух недель.

«Мы все сбиты с толку»

В прошлом году жителям небольшой испанской деревушки Вильяррамьель стали подбрасывать конверты с деньгами. Первый подобный случай произошел 6 марта. Всего за неделю анонимный даритель подложил конверты в почтовые ящики или под входные двери 15 семей.

По словам главы деревни Нурии Симон Гонсалес, получатели находили в коричневых конвертах до 100 евро. Иногда вместе с деньгами был указан адрес получателя, его имя и записки с комплиментами вроде «принцесса этого дома» и изображением сердца

Несколько жителей решили убедиться в подлинности найденных денег и отнесли их в полицию или в банк. Купюры оказались настоящими. Полиция не стала вычислять благотворителя, так как он никому не нанес вреда.

«Мы все сбиты с толку и ждем разгадки, потому что не знаем, откуда взялись эти деньги. Мы не знаем, кто этот благотворитель и какие у него намерения, — рассуждала Гонсалес. — Живущая с сыном вдова, пары с маленькими детьми, пожилые пары, пары средних лет без детей... Между получателями подарков нет очевидной связи».