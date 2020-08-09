9 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев
09.08.2020

За последние несколько месяцев сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте странные посылки из Китая. В большинстве случаев люди находили в небольших прозрачных пакетах черные или белые семена неизвестных растений. При этом на упаковке посылок значилось, что внутри — игрушки или бижутерия. Этот случай подозрительной рассылки товаров оказался далеко не единственным. Лента.ру изучила схожие истории и попыталась разобраться, кто и зачем отправляет людям непрошенные посылки.

Письмо смерти

Американские власти забили тревогу из-за неизвестных семян, вспоминая почтовую атаку 2001 года. Через неделю после теракта 11 сентября в США в несколько офисов СМИ и двум сенаторам доставили подозрительные письма. В них оказались споры сибирской язвы. В результате погибли пять человек и еще 17 человек заразились.

В рассылке писем со спорами подозревали микробиолога Брюса Айвинса. Он работал в Армейском институте медицинских исследований инфекционных заболеваний в Мэриленде, откуда, как выяснилось, и были взяты споры сибирской язвы. В 2008 году Айвинс покончил с собой, и в феврале 2010 года дело закрыли.

Загадочные семена

Учитывая прошлый опыт, министерство сельского хозяйства США призвало не трогать полученные семена, держать их подальше от детей и домашних животных и ни в коем случае не сажать. Рассматривалась версия, что таким образом китайские отправители хотели избежать проблем с таможней. На бандеролях был указан точный адрес и имя получателя, а также были наклеены стикеры почты Китая.

В одном только штате Флорида странные посылки пришли более чем 600 людям, при этом один американец получил сразу три загадочных послания за неделю. Всего подобные случаи произошли в 12 штатах США. В Великобритании насчитали более сотни отправлений. Также известно о доставке семян в Новую Зеландию и Португалию

Жительница Техаса призналась, что получила семена в апреле и сразу посадила, приняв их за подарок. Ни одно из семян так и не проросло. Дойл Креншоун из американского города Бунвилл, штат Арканзас, тоже ослушался запрета властей и попытался прорастить семена неизвестных растений.

«Каждые две недели я подходил к ним и подсыпал удобрения, и они начали расти чертовски быстро», — рассказал он. В итоге растение зацвело оранжевыми цветами и дало крупные белые плоды, похожие на кабачки.

Кто за этим стоит?

США и Великобритания начали совместное расследование по делу о непрошеных посылках. У них была версия, что семена по случайным адресам рассылали мошенники — владельцы китайских онлайн-магазинов, желающие повысить свой рейтинг.

Китайские власти заявили, что почтовые стикеры — поддельные, и попросили почтовую службу США передать посылки для проведения собственного расследования.

Вскоре Министерство сельского хозяйства США раскрыло тайну китайских отправлений. Эксперты проанализировали содержимое посылок и выяснили, что в пакетах рассылают семена не опасных для жизни растений. В частности, речь шла о капусте, горчице, вьюнках, розах, мяте, розмарине и лаванде.

По словам представителя ведомства Осамы эль-Лисси, цель отправления таких посылок — не вредоносная атака, а мошенничество со стороны недобросовестных продавцов из китайских интернет-магазинов.

Согласно схеме, подставной покупатель заказывает товар, указав фальшивый адрес за пределами Китая, и получает код отслеживания. Когда товар доходит до адресата, мошенник пишет положительный отзыв о товаре и тем самым накручивает магазину рейтинг. Чаще всего владельцы интернет-магазинов отправляют вместо реального товара что-то ненужное и недорогое. Например, семена растений

Почтовая служба КНР готова сотрудничать по этому вопросу с американскими властями. Представители службы попросили переслать им подозрительные посылки, чтобы вычислить отправителей.

От грязных носков до медицинских масок

Китайские мошенники рассылали не только пакеты с семенами, но и другие ненужные вещи. Так, жители нескольких американских штатов получили, помимо прочего, поддельные солнцезащитные очки Rayban и свистки. «Не думаю, что люди посылают это из добрых побуждений, — рассуждает Фейт Танкерсли, получивший очки. — Я боюсь, что в этом может таиться нечто вредоносное».

Жительница США Келли Литти в прошлом месяце получила из Китая упаковку медицинских масок. «На масках указана страна изготовления — Китай. Я на тысячу процентов уверена, что не заказывала никаких масок, — утверждает она. — Я не могу найти этому объяснения».

Жители штата Нью-Йорк пожаловались местной радиостанции на упаковки с масками, доставленные им из Китая, хотя никто из них ничего не заказывал. Доун Проктор из деревни Эндикотт рассказал, что в его посылке из Китая были грязные носки. «Никакого чека, никакой записки. Носки выглядели так, будто их уже кто-то носил. Мы посмеялись и выбросили их в мусорное ведро. Все это очень странно», — поделился Проктор.

Непрошеные посылки с Amazon

Несколько лет назад подобная история произошла в американском городе Эктон, штат Массачусетс. Интернет-магазин Amazon начал регулярно заваливать семью пенсионеров почтовыми отправлениями.

Майк и Келли Гэлливан получили первую непрошеную посылку в октябре 2017 года. С тех пор им каждую неделю приносили одну или две коробки с товарами Amazon. Чаще всего им присылали недорогие мелочи, например, пластиковые вентиляторы или зарядные устройства для телефонов.

Гэлливан не заказывали и не оплачивали посылки, однако те продолжали приходить. Пенсионеры безуспешно пытались найти отправителя и даже обращались за помощью в Amazon. Представители компании не смогли установить имя клиента: поскольку он расплачивается подарочными сертификатами, его личность нельзя было вычислить по истории платежей.

«Мы обычные, ничем не примечательные люди, и не хотим иметь к этому никакого отношения. Но посылки продолжают идти», — пожаловалась Келли Гэлливан. Эксперты подозревают, что семья стала невольным пособником мошенников, которые накручивают оценки своих товаров в интернет-магазине.

Еще одна жертва

Американец Терри Миллер из Мичигана в течение года получал от Amazon посылки, которые он не заказывал. Мужчина несколько раз просил интернет-магазин отменить поставки, но товары продолжали поступать.

Как правило, в коробках приходили аксессуары для телефонов, мешки для одежды и прочие мелочи. На посылках был указан точный адрес и номер телефона Миллера

Он боялся, что с его счета спишут деньги за товары, которые он никогда не собирался покупать. Однако сотрудники Amazon заверили, что никакой платы с него взимать не будут.

«Я вскрыл посылки, чтобы убедиться, что в них нет ничего незаконного. Полицейский сказал, что если в них окажется нечто подобное, я буду вне подозрений», — рассказал Миллер.

Американец признался, что ничего из того, что находилось в коробках, ему не приглянулось — даже беспроводные наушники оказались розового цвета. Он намерен кому-нибудь подарить содержимое коробок либо выбросить их.

Ночной кошмар длиной в девять лет

Жан Ван Ландегам из бельгийского города Тюрнхаут около девяти лет получал на дом пиццу, которую он не заказывал. В 2011 году на пороге его дома появился курьер, доставивший ему 14 пицц. Ван Ландегам не принял доставку и предположил, что курьерская компания ошиблась адресом.

С тех пор ему стали регулярно доставлять пиццу, кебабы и прочую еду навынос. Блюда привозили курьеры из различных компаний, а поставщиками были разные заведения. Курьеры приезжали в разное время суток и по будням, и по выходным. Все это длилось девять лет.

Бельгиец ни разу не принял заказ и не оплатил его, соответственно, курьерские компании и производители пиццы тоже несли убытки. «Я просто больше не могу спать. Когда я слышу, как по улице едет мопед, я начинаю нервничать, потому что боюсь, что ко мне опять едет новая доставка пиццы», — рассказал 65-летний бельгиец.

За все это время ему так и не удалось узнать, кто организовывал доставки. Он подозревает одного из своих приятелей, так как с аналогичной проблемой столкнулась еще одна его подруга.

«Она тоже девять лет получает нежелательные доставки пиццы. Иногда даже в тот же день. Когда мы получаем доставку, мы предупреждаем друг друга. Может быть, кто-то из нашего общего круга друзей стоит за этим. Я хочу знать, кто, потому что я очень устал от этого. Этому человеку не поздоровится, когда я узнаю, кто это делает уже девять лет», — предупредил Ван Ландегам.

Тайные благодетели

Жители английской деревни Блэкхолл Кольери получали совсем иные посылки. В течение пяти лет они находили на улицах пачки денег по две тысячи фунтов. Купюры они относили в полицию. За все эти годы в участок передали 26 тысяч фунтов. Неизвестного благодетеля прозвали Блэкхолл Санта.

В 2019 году полицейские решили разгадать тайну появлявшихся денег и предали эту историю огласке. В итоге два человека сознались, что это они оставляли деньги в помощь жителям деревни.

Пара пожелала сохранить анонимность. Известно лишь, что они не женаты и не родственники. Возможно, изначально они действовали поодиночке, а затем объединились. Одна из благодетелей рассказала, что однажды ей помог житель деревни, после чего она захотела отблагодарить его и его соседей за доброту.

Пара часто оставляла деньги на тротуарах в местах, где их вероятнее всего нашли бы пенсионеры или нуждающиеся люди.

Полиция порадовалась, что деньги не связаны с криминалом. Констебль Джон Форстер похвалил жителей деревни за то, что они приносили найденные купюры в участок.

В полиции не знают, продолжит ли пара и дальше помогать жителям Блэкхолл Кольери. При этом власти призвали любого, кто находит купюры, передавать их правоохранителям. Деньги обещают вернуть нашедшему, если никто другой не обратится за ними в течение двух недель.

«Мы все сбиты с толку»

В прошлом году жителям небольшой испанской деревушки Вильяррамьель стали подбрасывать конверты с деньгами. Первый подобный случай произошел 6 марта. Всего за неделю анонимный даритель подложил конверты в почтовые ящики или под входные двери 15 семей.

По словам главы деревни Нурии Симон Гонсалес, получатели находили в коричневых конвертах до 100 евро. Иногда вместе с деньгами был указан адрес получателя, его имя и записки с комплиментами вроде «принцесса этого дома» и изображением сердца

Несколько жителей решили убедиться в подлинности найденных денег и отнесли их в полицию или в банк. Купюры оказались настоящими. Полиция не стала вычислять благотворителя, так как он никому не нанес вреда.

«Мы все сбиты с толку и ждем разгадки, потому что не знаем, откуда взялись эти деньги. Мы не знаем, кто этот благотворитель и какие у него намерения, — рассуждала Гонсалес. — Живущая с сыном вдова, пары с маленькими детьми, пожилые пары, пары средних лет без детей... Между получателями подарков нет очевидной связи».


 
Количество просмотров:
281
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.