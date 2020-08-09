Плахотнюковский замначальника молдавской полиции, полковник Георге Кавкалюк провел сегодня первый съезд своей ПЕСДы - Партии Европу строим дома.

Кадровое ядро партии говорит о том, что с людьми в Молдове плохо. Из интересного - у партии сходу есть отделение в Гагаузии и в руководстве помимо Кавкалюка кое-какие бывшие полицейские и просто начальники эры Влада Георгиевича уважаемого.

Кому такой дорогой и совершенно дурной по части эффективности спойлер понадобился еще увидим. Но однозначно одно, что бы Кавкалюк ни делал, на выходе получается ПЕСДа. Во всём, везде и всюду.

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