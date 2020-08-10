Высшая судебная палата поставила точку в затянувшемся споре примэрии с торговым центром UNIC

ВСП обязала столичную примэрию продать участок земли вокруг торгового центра UNIC владеющей им компании.

31 июля текущего года Коллегия по гражданским, коммерческим и административным делам Высшей судебной палаты (ВСП) было принято окончательное решение в споре между муниципальным советом Кишинева и торговым центром UNIC. Предметом разбирательства стала приватизация прилегающего к универмагу участка кадастровой стоимостью около 28 млн леев, а также аренда соседней территории. После нескольких лет судебных разбирательств судьи ВСП встали на сторону компании.

Напомним, контрольный пакет акций предприятия «Центральный универмаг UNIC», расположенного в самом центре столицы, в апреле 2016 года приобрел один из крупнейших в Молдове производителей колбасных изделий - компания «Rogob». За пакет 85,45% принадлежащих государству акций было уплачено 252 млн леев. Спустя несколько дней после покупки акций компания начала приватизацию прилегающего земельного участка площадью 1,38 га кадастровой стоимостью около 28 млн леев. Речь идет о прилегающем к торговому центру участке земли, который занимает почти половину квартала в центре города на проспекте Штефан чел Маре.

Кроме того, истец настаивал на сдаче в аренду соседнего участка площадью 0,21 га. Как выяснилось, буквально за три дня до того, как Rogob приобрел контрольный пакет акций торгового центра UNIC, решением мунсовета собственником ряда зданий в непосредственной близости от него по ул. Митрополит Варлаам стала фирма «Avent» SRL, которая получила в аренду два участка земли площадью 0,0927 га и 0,0193 га. На 16 июня 2016 года между ней и примэрией уже были подписаны соответствующие договоры.

Заявление о приватизации участка и предоставлении в пользование на правах аренды соседнего участка в муниципальный совет Кишинева было подано тогда же, в апреле. Так и не дождавшись ответа примэрии, в декабре 2016 года UNIC обратился в суд с требованием «констатировать нерассмотрение требования о приватизации прилегающего участка и сдачи в аренду другого прилегающего участка».

Судебная тяжба, инициатором которой выступило АО «Центральный универсальный магазин UNIC», продолжалась 3,5 года – дело несколько раз перемещалось между инстанциями и возвращалось на пересмотр в Апелляционную палату. Каждый раз суды принимали решения в пользу предприятия. Однако примэрия продолжала отправлять дело на пересмотр. В качестве аргумента приводился довод, что наложение на орган публичной власти решением суда обязательства передать в частную собственность один участок и сдать в аренду другой не отвечает логике закона. Это «должно рассматриваться как передоверие полномочий органов публичной власти, поскольку предоставление такого права осуществляется исключительно органом, получившим эти полномочия согласно закону».

Еще один спор развернулся вокруг земельного участка 0,0309 га по улице Измаил, 45/1, который арендовала компания Floredan-D. Новые владельцы UNIC намерены разместить на этой территории, по соседству с магазином, зону отдыха и дополнительные парковочные места. На этот раз примэрия выступила на стороне универмага, потребовав эвакуации арендатора и сноса временных построек.

Земля находится в муниципальной собственности, использовалась фирмой Floredan-D с 2001 г., а в 2010 г. на участке появились ларьки, где торговали цветами и цветочными композициями. Договор аренды не предусматривал приватизацию участка, более того, компания взяла на себя обязательство освободить арендуемую территорию самостоятельно по первому указанию примэрии. Судебные инстанции всех уровней поддержали требования о расторжении договора аренды и освобождении прилегающей к универмагу территории.

Подготовил Михаил Генчу