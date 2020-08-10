Лицам старше 63 лет вход воспрещен: как будет работать бассейны в Молдове

Сегодня бассейны возобновят свою работу, но с ограничениями.

В понедельник бассейны возобновят свою работу, но с целым рядом ограничений. Следует отметить, что все эти ограничения направлены на противодействие распространению коронавируса в Молдове, о чем наши граждане периодически забывают.

Так вот, КП Молдова представила полный список ограничений, которые будут действовать в местах отдых с бассейнами:

- количество посетителей не должно превышать 50% от максимального количества, установленного по проектной документации бассейна;

- для исключения большого количества посетителей администрации бассейнов следует обеспечить запись посетителей по телефону или он-лайн;

- правила доступа в бассейн должны быть вывешены на видном месте;

- все шезлонги должны быть расположены на расстоянии не менее чем 1,5 метров друг от друга;

- лица старше 63 лет на бассейн не допускаются, при входе у всех посетителей должна измеряться температура;

- в душевых, раздевалках и другие помещениях следует проводить санитарную обработку не менее чем один раз в два часа;

- часть кабин в раздевалках должны быть закрыты для соблюдения социальной дистанции;

- на территорию бассейнов запрещено проносить продукцию из мяса, рыбы, молочные продукты, яйца и другие скоропортящиеся продукты;

- перед открытием обязательно проведение генеральной уборки;

- персонал бассейна должен проходить проверку температуры, в отношении персонала должен быть проведен инструктаж.

Напомним, бассейны были вновь закрыты 1 августа после нескольких дней работы в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Это решение было принято в связи с многочисленными нарушениями правил социальной дистанции в бассейнах.

Подготовил Михаил Генчу