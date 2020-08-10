Лицам старше 63 лет вход воспрещен: как будет работать бассейны в Молдове

Сегодня бассейны возобновят свою работу, но с ограничениями.
В понедельник бассейны возобновят свою работу, но с целым рядом ограничений. Следует отметить, что все эти ограничения направлены на противодействие распространению коронавируса в Молдове, о чем наши граждане периодически забывают.
Так вот, КП Молдова представила полный список ограничений, которые будут действовать в местах отдых с бассейнами:
- - количество посетителей не должно превышать 50% от максимального количества, установленного по проектной документации бассейна;
- - для исключения большого количества посетителей администрации бассейнов следует обеспечить запись посетителей по телефону или он-лайн;
- - правила доступа в бассейн должны быть вывешены на видном месте;
- - все шезлонги должны быть расположены на расстоянии не менее чем 1,5 метров друг от друга;
- - лица старше 63 лет на бассейн не допускаются, при входе у всех посетителей должна измеряться температура;
- - в душевых, раздевалках и другие помещениях следует проводить санитарную обработку не менее чем один раз в два часа;
- - часть кабин в раздевалках должны быть закрыты для соблюдения социальной дистанции;
- - на территорию бассейнов запрещено проносить продукцию из мяса, рыбы, молочные продукты, яйца и другие скоропортящиеся продукты;
- - перед открытием обязательно проведение генеральной уборки;
- - персонал бассейна должен проходить проверку температуры, в отношении персонала должен быть проведен инструктаж.
Напомним, бассейны были вновь закрыты 1 августа после нескольких дней работы в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Это решение было принято в связи с многочисленными нарушениями правил социальной дистанции в бассейнах.
Подготовил Михаил Генчу