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Общество
Лицам старше 63 лет вход воспрещен: как будет работать бассейны в Молдове
10.08.2020

Сегодня бассейны возобновят свою работу, но с ограничениями. 

В понедельник бассейны возобновят свою работу, но с целым рядом ограничений. Следует отметить, что все эти ограничения направлены на противодействие распространению коронавируса в Молдове, о чем наши граждане периодически забывают.

Так вот, КП Молдова представила полный список ограничений, которые будут действовать в местах отдых с бассейнами:

  • - количество посетителей не должно превышать 50% от максимального количества, установленного по проектной документации бассейна;
  • - для исключения большого количества посетителей администрации бассейнов следует обеспечить запись посетителей по телефону или он-лайн;
  • - правила доступа в бассейн должны быть вывешены на видном месте;
  • - все шезлонги должны быть расположены на расстоянии не менее чем 1,5 метров друг от друга;
  • - лица старше 63 лет на бассейн не допускаются, при входе у всех посетителей должна измеряться температура;
  • - в душевых, раздевалках и другие помещениях следует проводить санитарную обработку не менее чем один раз в два часа;
  • - часть кабин в раздевалках должны быть закрыты для соблюдения социальной дистанции;
  • - на территорию бассейнов запрещено проносить продукцию из мяса, рыбы, молочные продукты, яйца и другие скоропортящиеся продукты;
  • - перед открытием обязательно проведение генеральной уборки;
  • - персонал бассейна должен проходить проверку температуры, в отношении персонала должен быть проведен инструктаж.

Напомним, бассейны были вновь закрыты 1 августа после нескольких дней работы в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19. Это решение было принято в связи с многочисленными нарушениями правил социальной дистанции в бассейнах.

Подготовил Михаил Генчу


 
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