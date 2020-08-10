НАТО передислоцирует больше войск на восток, ближе к границам России.

Войска могут перевести в страны Балтии и Румынию. Благодаря последней, американцы планируют нарастить оборону черноморского региона.

В Бухаресте прошли румыно-американские переговоры, где «очень подробно» обсудили количество американских солдат, которые будут дополнительно дислоцированы в Румынии, и места, где они будут дислоцироваться.

В переговорах участвовал министр национальной обороны Румынии Николае Чукэ, командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Кристофер Каволи и начальник штаба армии США Джеймс Макконвилл.

Макконвил сообщил, что вскоре на вооружение армии Румынии поступят ракетные системы HIMARS и Patriot, и первоначальная операционная готовность командования многонационального корпуса НАТО «Юго-восток» будет объявлена в ходе учений.

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