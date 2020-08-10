Остались считанные недели, а у прилавков со школьными принадлежностями пусто

Хотя до нового учебного года осталось всего три недели, родители не спешат приобретать школьные принадлежности. А всем потому, что власти еще не решили, как и когда именно начнется образовательный процесс.

На столичном рынке у прилавков со школьными принадлежностями пусто: покупателей нет - торговцы в отчаянии. Они говорят, продажи по сравнению с прошлым годом снизились на 60%.

"До пандемии торговля шла хорошо. После - разница очень большая. Продажи сильно упали, практически больше, чем на 50%. Людей мало, а что будет со школами - неизвестно."

Родители говорят, что воздерживаются от дорогих покупок, потому что власти еще не приняли окончательного решения насчет организации нового учебного года.

"В предыдущие годы все были в ожидании начала школы. Сейчас готовимся меньше. Понемногу, посмотрим, что скажут власти насчет уроков."

14-летняя Кэтэлина Колесник пришла на рынок с мамой закупиться перед новым учебным годом. Она надеется, что занятия будут проводиться в классе, как было до пандемии:

"Я бы очень хотела учиться в школе, а не онлайн. После этого карантина, конечно, хочется увидеться с друзьями."

В этом году должны были отменить и традиционную школьную ярмарку. Однако вице-мэр Инга Ионесий заявила для нашего телеканала, что она все-таки состоится, но точную дату ее проведения называть отказалась.

Ранее Министерство образования объявило, что почти 75% учебных заведений намерены начать год в нормальном режиме. Остальные будут применять комбинированное обучение, в том числе занятий онлайн.