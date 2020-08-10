Додон надеется выиграть выборы за счет гастарбайтеров из России.

Посол Республики Молдова в России Андрей Негуца выступил перед российскими журналистами. Он рассказал о состоянии российско-молдавских отношений.

Кроме того, посол рассказал и о предстоящих выборах. По его словам, «будут очень сложные выборы. Мы благодарны России за то, что она готова помочь нам с открытием избирательных участков на территории РФ. Участки – это очень важно.

Ведь в России находится огромное количество молдавских гастарбайтеров, приехавших на заработки. Надо, чтобы они имели возможность проголосовать. Это и в интересах России. Вряд ли люди, зарабатывающие в РФ, будут голосовать за кого-то, кто выступает против российско-молдавского сотрудничества».

Вероятно, это прямое послание российским властям. В условиях когда с Приднестровьем договориться не получается, да и гагаузы больше не верят Додону остается одна надежда – гастарбайтеры в России. Учитывая, что диаспора в других странах в условиях пандемии будет менее активна, даже сто тысяч молдавских граждан в России смогут оказать влияние на судьбу президента.

Посол Негуца принимает Российских журналистов

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