Создана партия „Cтроим Европу дома” (PACE), ее председателем выбран бывший заместитель начальника генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк. Политформирование требует отставки нынешнего правительства и проведения досрочных парламентских выборов, сообщает IPN.

На пресс-конференции лидер политформирования заявил, что создание PACE представляет собой новую страницу в истории. Речь идет о партии с либерально-социальной идеологией. Кавкалюк отметил, что партии удалось собрать семь тысяч подписей в 30 районах страны.

На съезде PACE были рассмотрены и утверждены устав и политическая программа политформирования. Первым вице-председателем был выбран Денис Рошка – докторант в области экономики, по специальности „Индустриализация”. Генеральным секретарем стала Надежда Татарчук, бизнес-леди, топ-менеджер. Вице-председателями избраны Людмила Киструга, Ливий Базюк, Кристина Букур, Татьяна Ротару, Александру Грумеза, Михаела Ласко, Максим Кишка, Алексей Сивуник, Михаил Лефтер, Игорь Янак.

На этой неделе в агентство публичных услуг будут поданы документы для завершения процедуры регистрации партии.