Более трети граждан Молдовы предпочитают инвестировать в недвижимость

Молдова является одной из стран, граждане которой предпочитают инвестировать в недвижимость (36%), развитие бизнеса (27%) и использование финансовых инструментов (22%, кроме депозитов), и не хранить деньги дома.

Таковы результаты исследования, проведенного компанией Noblet Media CIS, филиалом Edelman, в партнерстве с агентством Info Sapiens, сообщает IPN.

В плане личных целей и карьерных возможностей большинство молдаван (32%) хотели бы работать в международной частной компании, однако значительная часть (соответственно 17% в каждом экономическом секторе) предпочла бы работать на местном уровне: в частной компании или неправительственном секторе. 13% молдаван мечтают начать собственный бизнес. Как и во всех странах, кроме Украины, жители Молдовы (48%) предпочитают принимать минимальное количество решений на рабочем месте, а в свое личное время посвящать друзьям большую часть времени (30%).

Приоритетом молдаван является улучшение экономического благосостояния (61%). Другие хотят добиться изменений в обществе, личной популярности и более высокого статуса. Вместе с тем, молдаване склонны тратить деньги на внешность, включая расходы на одежду, обувь и средства по уходу (30%) и на развлечения, встречи с друзьями (29%). Поездки составляют 11% расходов (самый низкий показатель среди 6 стран), а инвестиции в образование - 6%.

В контексте пандемии в Молдове, Всемирная организация здравоохранения является основным источником информации для населения (51%), однако только 38% доверяют этой организации, а еще 37% жителей доверяют врачам из других стран. 32% опрошенных считают, что проблема коронавируса преувеличена.

Отличительной чертой молдаван является их желание поддержать местные инициативы и укрепить свободу слова: 23% опрошенных молдаван утверждают, что могут открыто публиковать мнения по экономическим и социальным вопросам в интернете. Из шести стран этот показатель выше только в Украине - 41%. Хотя они склонны обсуждать эту тему как с друзьями, так и с семьей, онлайн-друзья (35%) и друзья в реальной жизни (25%) оказывают наибольшее влияние на формирование их мнений.

Это исследование, проведенное в апреле 2020 года, является всеобъемлющим опросом социально-экономических точек зрения средних и средних высших классов из шести стран - Украины, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Узбекистана. В каждой стране было проведено 200 индивидуальных интервью с городскими жителями в возрасте от 18 до 45 лет. Исследование отражает портреты самых активных потребителей, устанавливая уровень экономической жизни в шести странах, а также демонстрирует, действительно ли события начала 2020 года изменили их глобальные ценности, цели и мечты.