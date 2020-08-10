Доходы Национальной компании медицинского страхования выросли

За первые семь месяцев этого года Национальная медицинская страховая компания накопила в своих фондах собственных доходов по обязательному медицинскому страхованию более 2 миллиардов 836 миллионов лей.

Эти накопления выросли примерно на 52 миллиона или 1,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает nokta.md.

Большая часть доходов поступает от страховых взносов в виде процента от заработной платы. Они превысили 2,668 миллиарда лей, что примерно на 27,6 миллиона больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

В то же время взносы по обязательному фиксированному медицинскому страхованию составили более 126 миллионов, увеличившись примерно на 15 миллионов по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года.

Прочие доходы, собранные в фондах ОМС, включая страховые взносы, уплачиваемые резидентами парка за информационные технологии, составляют более 41 миллиона лей, что примерно на 10 миллионов больше, чем сумма, зарегистрированная за этот период в 2019 году.