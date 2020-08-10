Чебан: Столица превратилась в большую строительную площадку

"Сегодня я с гордостью заявляю, что город Кишинев - это большая строительная площадка", - заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в социальной сети Facebook.

"В каждом секторе запускаются крупные инфраструктурные проекты, некоторые из них находятся на стадии реализации, и проводится большая работа.

⁃ Начата модернизация улицы Албишоара - одного из самых долгожданных проектов для горожан. Предусмотренная сумма инвестиций составляет около 120 миллионов лей.

⁃ Еще один большой и долгожданный объект - ремонт тротуаров в центре города, а именно участок Бодони-Пушкина", - отметил генпримар.

Он подчеркнул, что тротуары на улицах А. Пушкина и Г. Бэнулеску-Бодони никогда не ремонтировались.

"Между тем, многие крупные проекты продолжаются во всех секторах, и на этой неделе мы проверили начатые проекты, другие будут запущены в ближайшее время. Я хочу подотчетности, прозрачности и высокого качества работы", - добавил Чебан.