Из-за засухи в Молдове подорожала зелень

В других странах такого роста цен не наблюдается. Как сообщают эксперты east-fruit.com, во всех странах СНГ проводился мониторинг рынка, оптовых и розничных цен на зелень. Учитывая, что август – пора консервации, и домохозяйки массово закупаются всеми возможными видами зелени, этот продукт стал одним из самых востребованных на рынке.

К примеру, в Грузии отметился резкий прирост цен на 33%, но при этом на 17% снизились цены на укроп, а кинза вообще подешевела на 67%. В России отметилось незначительное снижение цен, потому что оптовики контролируют закупки и продажи на рынке.

Единственной страной, где зафиксирован резки скачок цен почти на все виды зелени, оказалась Молдова – в республике ощущается острая нехватка отечественной и импортной продукции, так как засуха ударила по сельскохозяйственному сектору.

Последовавшие после весенней засухи проливные дожди также повлияла на сельское хозяйство самым негативным образом. В результате, отметилось подорожание на 13% на кинзу, петрушку, на 32% выросла цена на укроп.

Автор: Михаил Генчу