Юг Бессарабии: запрещаете нам учиться на молдавском языке, мы будем учиться на румынском

На Украине начал действовать новый закон о среднем образовании. Он предусматривает возможность обучения на родном языке только для коренных народов.

Со вступлением документа в силу школы с молдавским языком обучения подлежат украинизации, но в украинской (Южной) Бессарабии нашли выход из положения, передает портал slovo.odessa.ua.

Учиться с 5 класса на украинском не менее 80% времени, помимо русских школьников, должны теперь и этнические молдаване Украины, так как Молдова не является членом ЕС, а закон не распространяется лишь на языки стран Евросоюза.

Но в молдавских сёлах украинской Бессарабии нашли выход решили извечную проблему народа превратить в преимущество – школы просто перевели с молдавского на румынский язык обучения. А румынский относится к языкам ЕС.

Учитывая тот факт, что литературная форма современного молдавского языка не развивается, но непрерывно последние 150 лет развивалась литературная форма румынского языка, - проблем в усвоении родной речи для украинских молдаван нет.

Сейчас во многих населённых пунктах Бессарабии собирают подписи за превращение молдавских школ в румынские, что позволит им избежать принудительной украинизации. Так планируют поступить в сёлах Дмитровка Килийского района, Камышовка Измаильского района, Орловка Ренийского района и т.д.

Подготовил Михаил Генчу