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Общество
Засуха убивает леса Молдовы
10.08.2020

Высокие температуры августа ситуацию не улучшили. О том, как пережили этот год леса и кодры Молдовы, рассказал вице-директор «Moldsilva» Николае Мунтяну.

- В результате неблагоприятных погодных условий значительно деградируют белая акация, ясень и другие древесные культуры. Из-за высоких температур и отсутствия дождей появляются локальные возгорания. Пламя распространяется дальше и, как следствие, происходят обширные лесные пожары, - рассказал Николае Мунтяну.

Он также отметил, что усилиями сотрудников ведомства и лесникам, удалось спасти многие лесные массивы и защитить «молодняк» - леса продолжают расти и развиваться.

Эксперт подчеркнул, что самым распространенным деревом в Молдове является дуб – он составляет 44% от общего лесного массива республики. Это дерево хорошо хранит влагу, дает хорошую тень, защищая молодую поросль и подлесок. Неоспоримым преимуществом является то, что возраст этих деревьев достигает 90-100 лет.

Второй по популярности стала акация, которая составляет около 30% лесного фонда Молдовы. На третьем месте расположились ясень и липа.

Автор: Михаил Генчу


 
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