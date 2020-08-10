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Общество
Ситуация на границе Молдовы – в страну въехали почти семь тысяч человек
10.08.2020

Цифры продолжают бить рекорды. За последние сутки на контрольно-пропускных пунктах Молдовы было зарегистрировано 12 199 пересечений границы государства.

В страну въехало 6 680 граждан, заполнивших личные эпидемиологические листы, согласно которым они обязуются соблюдать 14-дневный карантин в режиме самоизоляции. Со стороны в Румынии в республику въехало 4 112 граждан, со стороны Украины – 1 495 человек, через Международный аэропорт Кишинева – 1 073.

Пресс-служба пограничной полиции сообщает, что 12 199 граждан прошли скрининг в момент пересечения границы, но ни одного случая с симптомами коронавируса не было выявлено.

Автор: Михаил Генчу


 
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