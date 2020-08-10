Молдавские вина получили 47 медалей на конкурсе во Франции

Такие результаты были получены благодаря стараниям и работе виноделов, объединенных под брендом страны "Wine of Moldova" ("Вина Молдовы") и Национальным бюро винограда и вина. Конкурс "Challenge International du Vin" проходил в городе Бур, Франция.

Винодельческие компании страны прислали на конкурс 186 образцов вина и смогли получить отличные оценки жюри, в которое входило 800 человек. Вино Молдовы было удостоено 24 золотых, 18 серебряных и 5 бронзовых медалей. Кстати, в 2019 году бутилированные вина, произведенные в Молдове, получили 842 награды на 43 международных конкурсах.

Немного гордости в сонную ленту понедельника. А виноделы молодцы. Не стали воевать друг с другом, а работают над брендом "Вина Молдовы".

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