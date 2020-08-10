10 Августа 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдавские вина получили 47 медалей на конкурсе во Франции
10.08.2020

Такие результаты были получены благодаря стараниям и работе виноделов, объединенных под брендом страны "Wine of Moldova" ("Вина Молдовы") и Национальным бюро винограда и вина. Конкурс "Challenge International du Vin" проходил в городе Бур, Франция. 

Винодельческие компании страны прислали на конкурс 186 образцов вина и смогли получить отличные оценки жюри, в которое входило 800 человек. Вино Молдовы было удостоено 24 золотых, 18 серебряных и 5 бронзовых медалей. Кстати, в 2019 году бутилированные вина, произведенные в Молдове, получили 842 награды на 43 международных конкурсах. 

Немного гордости в сонную ленту понедельника. А виноделы молодцы. Не стали воевать друг с другом, а работают над брендом "Вина Молдовы". 

@Telegram MP


 
Количество просмотров:
112
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.