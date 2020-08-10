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Павел Филип предлагает всем встретиться и решить важные проблемы страны
10.08.2020

Необходимо примириться до новой сессии парламента. В связи с этим, бывший премьер Молдовы Павел Филип выступил с предложением о встрече в формате ДПМ-ПСРМ-ПДС-ППДП.

- Есть темы, которые волнуют граждан. Прежде всего – серьезная обстановка в сельском хозяйстве. Уверен, что вместе мы сможем найти выход из ситуации. Второй вопрос, который необходимо обсудить, – это обеспечение проведения свободных и справедливых выборов. Третий – пандемия COVID-19.

Прозвучали десятки предложений и идей, но я думаю, что нужно рассмотреть их все и посмотреть, как можем улучшить положение. Важно ознакомиться с мнениями каждой стороны по этим вопросам. Я считаю, что хорошо поговорить и не ждать начала новой сессии парламента.

Хочу уточнить: ДПМ ни в коем случае не будет участвовать в диалоге с группами Канду и Шора, - подчеркнул Павел Филип.

Автор: Михаил Генчу


 
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