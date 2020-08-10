Эколог: реки Бык ниже Гидигича больше не существует

У реки Бык выше Кишинева полностью пропала вода, и нет никакого течения. Об этом сообщил для «Блокнот Молдова» председатель общественной экологической ассоциации Viitorul Verde Думитру Арион.

По его словам, все то движение в границах русла на его столичном участке, которое мы наблюдаем, - это… сливаемые туда канализационные нечистоты, которые следуют дальше вниз по течению, вливаясь, в итоге, в Днестр, питающий всей этой гадостью все населенные пункты Молдовы и Одесской области ниже села Гура Быкулуй, а также дающий воду для орошения, в том числе, и сельхозугодий овощей и фруктов, которые употребляют городские жители.

Кроме того, запах этих нечистот влияет на физическое и психическое состояние граждан из прилегающих к реке территорий, подчеркнул эколог.

– Если говорить о причинах того, что реки Бык ниже Гидигича, а также многих ее притоков выше по течению больше де-факто не существует, – следует выделить две составляющие этой проблемы. Первая – это захват родниковой воды от источника, а также вдоль русла реки. Незаконно создаются рукотворные озера и пруды, которые и останавливают дальнейшее течение реки.

Эти искусственные водоемы являются захватом водных ресурсов и эксплуатируются с нарушением Закона Nr. 440 от 27.04.1995 о водоохранных зонах и полосах рек и водоемов. Вторая причина – с «кишиневского моря» не пропускается вода, и все ответственные государственные структуры это игнорируют или беспомощны, так как владеют некоторыми из этих водоемов сильные мира сего, - сказал Арион.

Он добавил, что на наших глазах уничтожили реку, а чиновники в ответ на его звонки говорят лишь одно: «Пишите – мы рассмотрим».

– Но, исходя из моего многолетнего опыта, делаю неутешительный вывод – вряд ли они будут что-то предпринимать, так как о кризисе реки Бык органы защиты природы были информированы на протяжении многих лет. На данный момент можно говорить о катастрофе реки в связи с прекращением течения воды на середине расстояния от истока до устья и, соответственно, – о вымирании всего водного биоразнообразия - заключил Арион.

Автор: Николай Костыркин