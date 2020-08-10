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Общество
Додон на прощании с Хармелиным: «Надо сделать все возможное, чтобы достроить здание театра»
10.08.2020

Президент Игорь Додон произнес речь на прощании с Юрием Хармелиным.

– Юрий Хармелин был настоящим патриотом и государственником, истинным ценителем всего, что касается молдавской культуры. Главной мечтой маэстро было собственное здание для театра «С улицы Роз», который он основал. Наша задача – сделать всё возможное, чтобы проект его жизни состоялся, – подчеркнул президент.

По его словам, для нашей страны, для молдавской культуры уход Хармелина – это очень серьезная потеря.

– Он очень долго боролся. Последние несколько лет, после того, как мы познакомились поближе, после того, как я имел честь вручить ему Орден Республики, он говорил: «Игорь Николаевич, пока мы с вами не начнем, не заложим театр, я никуда не уйду». Наша задача для его памяти – сделать всё возможное, чтобы этот проект его жизни состоялся. Это для Молдовы нужно, для его памяти, для каждого из вас. Это была мечта всей его жизни, – сказал Додон.

Он добавил, что Юрий Хармелин был настоящим патриотом и государственником нашей страны, истинным ценителем всего, что касается молдавской культуры.

– Спасибо ему за всё, что он сделал для нашего народа, страны. Спасибо его семье: я всегда буду рядом, если нужно помочь. Вечная ему память! – подытожил Додон, которого цитирует портал actualitati.md.

Подготовил Михаил Генчу


 
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