Молдова выходит на улицы

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11 августа Молдова может быть парализована. Фермеры из 14 районов объявили о начале акции протеста. По их словам, исчерпаны все возможности для уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы сотрудникам, выплаты долгов, приобретения запчастей, дизельного топлива и других ресурсов.
Фермеры требуют от правительства
Акция протеста начнется в 10 часов, и, если власти не выполнят требования, фермеры предупреждают что, начиная с 12 часов будут блокировать дороги.
Организаторы заявляют, что протесты будут мирными, с соблюдением рекомендаций, введенных во время пандемии.
@Telegram MV
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