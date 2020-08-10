Молдова выходит на улицы

11 августа Молдова может быть парализована. Фермеры из 14 районов объявили о начале акции протеста. По их словам, исчерпаны все возможности для уплаты налогов в бюджет, выплаты заработной платы сотрудникам, выплаты долгов, приобретения запчастей, дизельного топлива и других ресурсов.

Фермеры требуют от правительства

- введение чрезвычайного положения для сельскохозяйственного сектора с выдачей справок о форс-мажорных обстоятельствах, что позволит отсрочить выплату кредитов;

- ввести новые правила с возможностью использования или перераспределения накопленного НДС, для оплаты долгов поставщиков на местах;

- освобождение от уплаты налогов на зарплату и земельного налога на 2020 год и налоговые каникулы на первые 6 месяцев 2021 года;

- финансовые ресурсы, выделенные для покрытия финансовых потерь, понесенных фермерами, должны составлять не менее 3000 леев на гектар.

Акция протеста начнется в 10 часов, и, если власти не выполнят требования, фермеры предупреждают что, начиная с 12 часов будут блокировать дороги.

Фермеры настроены решительно и говорят, что не уйдут пока не будут решения.

Организаторы заявляют, что протесты будут мирными, с соблюдением рекомендаций, введенных во время пандемии.

@Telegram MV