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На устах
Комратский государственный университет будет носить имя Степана Топала
11.08.2020

Инициативу присвоить Комратскому государственному университету имя Степана Топала выдвинули в Народном собрании Гагаузии.

11 февраля 2021 года Комратский Государственный Университет отметит свой 30-летний юбилей. Университет создавался в период кардинальных политических перемен, когда вместо СССР рождалась независимая Республика Молдова.

Мудрость и дальновидность политиков того времени, как со стороны Кишинева, так и Комрата, позволили оставить имеющиеся разногласия только на уровне дискуссий. Одним из важнейших совместных решений, имеющих историческое значение для будущего Гагаузии, стало учреждение в 1991 году Комратского государственного университета.

Председатель НСГ Владимир Кысса направил письмо в адрес премьер-министра Иона Кику, в котором отметил, что сегодня КГУ – «признанный образовательный центр юга Молдовы, который, используя международные образовательные стандарты и опыт лучших мировых образовательных практик, превращается в инновационный кластер для интеграции науки, образования и культуры».

- В контексте изложенного и с целью признания заслуг общественных деятелей Гагаузии обращаемся к Вам с просьбой о принятии решения присвоить Комратскому государственному университету имя Степана Михайловича Топала, видного национального лидера, гагаузского политика, кавалера «Ordinul Republicii», сыгравшего одну из ключевых ролей в рождении университета в Комрате, - говорится в письме, которое подписал Владимир Кысса.

Он также выразил надежду, что 11 февраля 2021 года КГУ отпразднует юбилей, уже в статусе университета имени Степана Топала.

Изначально университет был назван Гагаузским национальным, сообщает новостной портал Gagauzinfo.MD. Первые студенты были зачислены на обучение в ноябре 1990 года. Основным факультетом на старте жизни учебного заведения был факультет Национальной культуры. С 1991 года Комратский университет получил статус государственного. В настоящее время здесь действуют 4 факультета, обеспечивающих подготовку кадров для нужд разных отраслей автономии.

Подготовил Михаил Генчу


 
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