Вчера была представлена смета проекта по модернизации Центрального рынка

В бюджете нужных денег нет. Уже давно известно, что генпримар Ион Чебан хочет видеть обновленным центральный рынок, однако этому мешают многочисленные частные приватизированные участки, которые не желают изменения текущего положения вещей.

И, тем не менее, это необходимо - некоторые коммуникации пришли в полную негодность, так как им по 80 лет без ремонта! То же самое можно сказать и о покрытии, которое также должно быть заменено. Проект обновления Центрального рынка, который предусматривает создание отдельных павильонов, был представлен сегодня на очередном заседании муниципальных советников.

Общая стоимость работ, как сообщает телеканал ProTV, близится к 100 миллионам леев, однако денег в бюджете нет, и появятся ли они к осени, когда планируется начать работы - большой вопрос.

Автор: Михаил Генчу