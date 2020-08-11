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Интервью
Денис Пухляков. Как из Молдовы выйти на международный рынок аутсорсинга game-индустрии
11.08.2020

Интервью с Денисом Пухляковым, CEO Red Rift. Рубрика Be great together powered by Tekwill

Денис, привет. Давай начнем историю о твоем бизнесе с сегодняшнего дня, с определения, что такое сегодня компания Red Rift и чем она занимается.

Red Rift, компания, где я являюсь и основателем и CEO, была зарегистрирована 2 января 2019 года, в США, в Мичигане. Если в 2019 году я стартовал вместе с четырьмя разработчиками в команде, то сейчас у нас уже международная команда из 48 профессионалов. Чтобы не углубляться в сложные определения – сейчас мы предоставляем услуги аутсорсинга по созданию графики и контента для игр. Но стратегическая цель создания компании – другая.

Отлично. Дал мне зацепки и для вопросов о прошлом и для вопросов о будущем. Но еще один вопрос о настоящем. 48 человек ты собрал в Молдове или по всему миру?

В Молдове нас всего трое. Я, моя жена, она полноценный член команды и наш HR, который отвечает за подбор команды. Много ребят из СНГ, хотя они могут жить при этом где угодно, хоть в Турции. Причина понятна – общий менталитет и язык облегчают взаимопонимание в работе. Но есть уже и сотрудники из Франции, Германии, США, Новой Зеландии и даже Японии, наш профессионал в пиксель арте.

Иногда корректно спрашивать собеседника о возрасте, иногда нет. Но, учитывая, что рывок от 4 к 48 сотрудникам Red Rift сделал за год, я хочу спросить тебя, сколько тебе лет?

23.

Тогда, чтобы узнать, как ты вошел в эту сферу, уверен, что не за один день, нам нужно откатиться лет на 10? Когда тебе было 13?

Чуть раньше. Я начал «кодить» в девять лет. Появился компьютер, я сразу увлекся играми, думаю, что играл не меньше 6-7 часов в день долгие годы. А тогда меня захватили Warcraft 3 и Half Life 2 и я почти сразу начал пробовать работать в редакторах и дописывать к ним новые модули.

Нормально. Представляю, каким профессионалом ты стал годам к шестнадцати…

Если бы сконцентрировался на чем-то одном, то возможно. С другой стороны никогда не знаешь, какой опыт как помог в твоем формировании. Но занимался я в те годы многим. Поучился на курсах программирования и даже получил диплом по прикладной информатике в USEM. Пару лет поднимал сервера в РПГ-играх, занимался созданием и продажей серверов для игр «под ключ». Даже был момент, когда я был лидером клана в одной из игр Archeage. Вы, наверное, таким геймером не были. Но это – жизнь в игре, постоянная борьба за ресурсы, чтобы заработать. Ночью не спит одна часть команды, днем в игре другая. Жизнь серьезно смещается в виртуальность.

Затягивает?

Затягивает. Но в какой-то момент я понял, что заходить в игру как на игру как на работу себе дороже. Рейды, контроль ресурсов по таймеру,  вставать по будильнику – это все в какой-то момент показалось мне уже не моим. И был очередной крутой pivot, я ушел в WEB-программирование.

Это, наверное, когда ты работал в XOR, на вечеринке у которых мы с тобой и познакомились?

Ага. У меня было много своих идей, был опыт неудавшихся проектов. Я решил набраться и перенять опыта. Причем в XOR я начал с junior и дошел до full stack – разработчика, вплоть до работы с клиентами. Было очень интересно увидеть изнутри сегмент B2B бизнеса.

Ты заговорил о провальных проектах. Мой личный опыт, что на «фейлах» учишься, зачастую, больше всего. Расскажешь?

В моей «коллекции» их уже, как минимум три. Первый – это была игрушка на базе комикса Peper&Carrot. Мы даже запрашивали у авторов право на разработку. Я собрал команду энтузиастов, работали по вечерам. За 7-8 месяцев даже что-то сделали. Зарплату я платить не мог, обещал долю от будущих поступлений. Кто-то работал дольше, кто-то уходил, кто-то приходил. Новые люди дорабатывали то, что было сделано предыдущими. В итоге получился не очень красивый продукт, явно не коммерческий, я принял решение заморозить работу над ним.

Ок. Денег не потерял, но полгода личного времени – инвестиция немалая.

На втором «фейле» потерь денег тоже не было, да и времени было потеряно меньше. Шесть человек, которые вместе со мной загорелись идеей специфической социальной сети, надо было встречаться в «оффлайне» и обмениваться «подписями», через месяц к идее остыли. А я в одиночку весь фронт работ бы не потянул. Так что – снова пришлось от проекта отказаться. А третий «фейл» мне уже стоил тысячи три с половиной долларов. Это уже были игрушка, Cat Tower, она и сейчас есть в Store. После XOR у меня были накопления, и я решил, как челлендж, за месяц сделать игрушку. Были мои ресурсы как разработчика, нашел себе художника, привлек маркетолога. Пока результат продаж этой игры за весь период – 100 долларов.

Для меня важнее в этом повороте, что после паузы на WEB ты вернулся к играм?

Да, все-таки, именно игры – это мое. Я нашел работу как full stack разработчик на одну новозеландскую компанию, которая делала игрушку – симулятор регби. Ядро команды было в Новой Зеландии, но несколько разработчиков с опытом были на «удаленке», в том числе и я.

И следующий шаг, после работы над «регби» было уже создание своей компании?

Да. Причем я не ставил перед собой цель создать просто аутсорсинговую компанию и зарабатывать на ней. Я все так же хочу заниматься собственными проектами. Но, чтобы сделать собственный продукт, а под «сделать» я понимаю создание качественного востребованного продукта, нужны ресурсы: сильная надежная команда и личная экспертиза (опыт). Одного опыта мало. А аутсорсинг позволяет собрать сильную команду и поддерживать ее за счет заказов, а не собственных вливаний, которые всегда могут кончиться. Тем более, что за время развития Red Rift мы немного сменили специализацию. А это значит и новая экспертиза и новый опыт для меня.

В смысле, отошли от игр?

Нет, конечно. Но ушли от разработки и сосредоточились на арт составляющей. Аутсорсинг девелоперов ищут, как правило, начинающие инвесторы и игроки рынка. У тех, кто давно на рынке вопрос разработки почти всегда закрыт. А вот потребность в «контенте» в «арте» - она бесконечна, рынок требует еще и еще, так что это ниша оказалась гораздо более востребована.

То есть с Red Rift все пошло как по маслу?

Не совсем. В начале мы работали за очень низкие по отрасли рейты, но больше получалось топтание на месте, чем развитие. А потом рискнули отказаться от непрофильных заказчиков и мелких объемов работы, потребляющих тонну времени за малые деньги. Рискнули взять в команду более сильных и дорогих ребят, если бы продажи не справились, мы бы ушли в огромный минус. При этом я лично сел на персонализированные продажи. Мы могли в е-мейлах доходить до кастомизации вплоть до поздравления в локальных праздниках потенциального заказчика, или предложения обсудить общие по интересам темы.

Сработало?

Да. Первый пласт таких мейлов был штук 300-350, потом еще 240 и еще 120. Причем вся база рассылки готовилась вручную, адрес за адресом, с составлением небольшого профиля для каждого из них еще до рассылки.

Так ты стал и продажником?

Какое-то время. После смены вектора, мы стали приглашать более сильных и дорогих ребят под будущие проекты и занимали их на тех, что уже были у нас. Тогда у нас чуть меньше месяца проработал очень сильный гейм-дизайнер. Но я почувствовал, что продажи у него могут получиться еще более сильные, чем у меня и предложил ему перейти в продажи. Они уже у него получались. Как итог, сейчас он наш CBDO.

Чисто профессионально мне интересны две вещи. Режим дня и как ты восстанавливаешься?

Режим дня строится под задачи, а не под время. Может быть необходим разговор глубокой ночью, может быть основная загрузка днем. А восстанавливаюсь пока никак, стараюсь не так много пить кофе, планирую заняться фитнесом для себя, тем более, когда рядом такая жена...

Она и в команде и спортсменка?

Была 7-кратной чемпионкой России по вольтижировке. Но приняла решение переехать ко мне, так что лошади у нее пока остались в прошлом.

Прикольная деталь. Я бы точно тогда одну игрушку бы делал с лошадями и брал жену, как эксперта.

Мы уже планируем свой первый собственный проект. Идей много. Но не раньше следующего года. Пока продолжаем работать  и набираться опыта.

Скажу банальность, но, почему бы и нет. Если бы ты, в свои 23 года выступал бы перед собой, когда тебе было 9 лет или 13. Чем бы ты закончил выступление?

Мне очень нравится сейчас одна фраза про шахматы. Я не помню точно ее формулировки, но смысл такой, что начав пешкой, ты имеешь шанс превратиться в ферзя, но в короля - никогда. Если хочешь стать королем, то выбери нишу и сразу заяви себя в ней королем. Роли себе мы выбираем сами….

Павел ЗИНГАН


 
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