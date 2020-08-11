Во вторник в Молдове будет жарко, но в погоде уже наметился перелом

Период изнуряющей жары в республике, похоже, завершился.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, во вторник, 11 августа, на всей территории Молдовы еще сохранится жаркая погода с температурой до +33 градусов Цельсия. Однако уже в среду погода начнет меняться – ожидаются дожди с грозами, северный ветер и постепенное понижение температуры. Атмосферное давление будет в пределах нормы, геомагнитный фон – спокойный.

В северных районах республики ночью будет от +15 до +19 градусов тепла, возможен дождь. День также обещает быть в основном пасмурным с периодически моросящим дождем. Температура в дневные часы ожидается от+28 до +31 градусов.

В центральной части страны и Кишиневе ночью термометры покажут от +16 до +20 градусов, днем – от +29 до +32 градусов по Цельсию. Ближе к полудню синоптики обещают грозу и небольшой дождь.

На юге Молдовы ночью ожидается от +17 до +20 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +33 градусов по Цельсию.

В последующие сутки на большей части территории страны ожидаются грозы, температура понизится до +28…+30 градусов Цельсия.