Петер Михалко выступил с критикой за затягивание уголовного дела в розыске Шора

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Политика
Смотрящий за Молдовой от ЕС Петер Михалко, после громкой выходки Таубер, выступил с критикой молдавских правоохранителей за затягивание уголовного дела объявленного в международный розыск Илана Шора. На самом деле, их можно за многое критиковать.
Но в данном конкретном случае важны нюансы.
Европейцы понимают, что расследование кражи миллиарда без двух главных фигурантов более чем затруднительно.
Заявление является попыткой перевести стрелки на Шора.
Такое мы уже проходили. Плахотнюковские суды сажали Шора, выпускали, затягивали дело и т. д.
Сейчас очень многое зависит от позиции Израиля.
То, что страна не выдаёт своих граждан - миф и полная чушь. Но выдачу сложно реализовать на практике и вопрос об этой самой выдаче всегда политический.
Для того, чтобы человека экстрадировали, прокуратура страны-просителя должна собрать доказательства, перевести их на иврит и привести в некое соответствие с базовыми принципами израильской правовой системы.
После этого прокуратура должна решить, что представленных доказательств достаточно для того, чтобы инициировать процесс экстрадиции, а окружной суд должен вынести соответствующее решение.
Почти всегда такие решения опротестовываются в Верховном суде.
И лишь после того, как все эти этапы будут пройдены, министр юстиции должен подписать соответствующий ордер.
Словом, процесс сложный и долгий, но не безнадёжный.
Платон тоже когда-то безнадёжно сидевший, уже вышел и мечтает отомстить Шору “малому”, а так же Плахе который когда-то был его, Платона, компаньоном.
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