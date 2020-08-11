Петер Михалко выступил с критикой за затягивание уголовного дела в розыске Шора

Смотрящий за Молдовой от ЕС Петер Михалко, после громкой выходки Таубер, выступил с критикой молдавских правоохранителей за затягивание уголовного дела объявленного в международный розыск Илана Шора. На самом деле, их можно за многое критиковать.

Но в данном конкретном случае важны нюансы.

Европейцы понимают, что расследование кражи миллиарда без двух главных фигурантов более чем затруднительно.

О втором и основном фигуранте - скрывающемся в США Плахотнюке, они намеренно не вспоминают, ведь он под защитой американской разведки.

Заявление является попыткой перевести стрелки на Шора.

Такое мы уже проходили. Плахотнюковские суды сажали Шора, выпускали, затягивали дело и т. д.

Такой был договорняк - крали вместе Яралов, Платон и Шор, а вина будет на Шоре и Платоне, но сидеть должен был только Платон, которого к договорняку не приглашали.

Сейчас очень многое зависит от позиции Израиля.

То, что страна не выдаёт своих граждан - миф и полная чушь. Но выдачу сложно реализовать на практике и вопрос об этой самой выдаче всегда политический.

Додон уже обсуждал его с президентом Реувеном Ривлином и премьером Биньямином Нетаньяху.

Для того, чтобы человека экстрадировали, прокуратура страны-просителя должна собрать доказательства, перевести их на иврит и привести в некое соответствие с базовыми принципами израильской правовой системы.

После этого прокуратура должна решить, что представленных доказательств достаточно для того, чтобы инициировать процесс экстрадиции, а окружной суд должен вынести соответствующее решение.

Почти всегда такие решения опротестовываются в Верховном суде.

И лишь после того, как все эти этапы будут пройдены, министр юстиции должен подписать соответствующий ордер.

Словом, процесс сложный и долгий, но не безнадёжный.

Платон тоже когда-то безнадёжно сидевший, уже вышел и мечтает отомстить Шору “малому”, а так же Плахе который когда-то был его, Платона, компаньоном.

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