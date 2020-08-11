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Андрей Нэстасе и Майя Санду ПРИНЯЛИ приглашение лидера Демократической партии Павла Филиппа
11.08.2020

Из-за этих бурных мировых событий я едва не упустил главную новость в Молдове!

Представители Платформы "Достоинство и правда" и Партии "Действие и солидарность", то есть партии, соответственно, Андрея Нэстасе и Майи Санду ПРИНЯЛИ приглашение лидера Демократической партии Павла Филиппа о проведении четырехсторонних консультаций вместе с Партией социалистов.

11 августа в Парламенте каждое из четырех политических формирований делегирует по три представителя, которые обсудят три основные темы:

  1. Последствия небывалой засухи и помощь фермерам
  2. Пандемия коронавируса
  3. Обеспечение условий для проведения прозрачных и корректных президентских выборов. 

Что ж, закрывать нынешний политический сезон пока рано. Или это досрочное начало жаркой политической осени?

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