Дионис Ченуша: Важно обновленное мнение властей о том, как они понимают „европейскую интеграцию”

Республика Молдова не имеет очень четкой стратегии европейской интеграции, помимо Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, которое является чрезвычайно техническим документом. Важно четкое, простое и актуальное видение со стороны властей относительно того, что они понимают под „европейской интеграцией”, и как это может быть достигнуто, в дополнение к уже разработанным техническим документам, которых они внедряют с Европейским Союзом. Такое мнение высказал политолог, исследователь в Университете им. Юстуса Либиха в Гисене, Германия Дионис Ченуша в ходе публичных дебатов „Устойчивость к шоку в Восточном партнерстве – видение ЕС vs. вариант NATO”, организованных Информационным агентством IPN.

По словам политолога, Европейский Союз призван поддерживать государства, не навязывать собственную повестку дня. К сожалению, в Республике Молдова есть мнение, что кто-то извне должен решать проблемы молдаван, тогда как на самом деле политический класс просит о помощи, пусть даже на уровне автоматизма - когда то, что предлагает ЕС в регионе, заимствует и Молдова.

В другом контексте Дионис Ченуша отметил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) была создана для защиты и объединения в защиту каждого государства-члена.

В то же время ЕС был создан для предотвращения войн на европейском континенте и стал наднациональной организацией, которая имеет эксклюзивные полномочия в конкретных областях. Однако у ЕС нет полномочий в военной сфере. Он может поддерживать сотрудничество в военной сфере, но не обладает такими глубокими полномочиями, как НАТО. ЕС, утверждает политолог, скорее заинтересован в социальной, человеческой составляющей, развитии человеческого капитала и др. „ЕС интегрируется в аналогичные с НАТО области, но выбирает больше гражданский аспект и меньше военный”, - добавил Дионис Ченуша.

Политолог добавил, что ЕС де-факто инвестирует в свою собственную безопасность, помогая странам восточного соседства.

ЕС также очень рассчитывает на вмешательство гражданского общества, особенно на уровне мониторинга в Восточном партнерстве. „На самом деле гражданское общество является партнером ЕС в странах Восточного партнерства”, - сказал Дионис Ченуша.

148-е дебаты „Устойчивость к шоку в Восточном Партнерстве – видение ЕС vs. вариант NATO” из цикла „Развитие политической культуры посредством публичных дебатов” организованы при поддержке немецкого Фонда Ханнса Зайделя.