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Здоровье
Кишиневцы пустились во все тяжкие и решили перезаражать друг друга
11.08.2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на 11 августа 2020 года. На самом деле сегодня заразиться коронавирусом намного больше шансов, чем весной. Помните, март, апрель, когда большинство боялись носа высунуть за порог? Маски носили, руки мыли. Были, конечно, отдельные элементы, которые праздновали большими компаниями дни рождения, приезд из Италии и выезжали на шашлыки. Это уже после 15 мая все решили, раз правительство начало смягчать ограничения, то можно пуститься во все тяжкие .

Сегодня в Кишиневе сложилась угрожающая эпидемиологическая обстановка. В последнее время усугубилась ситуация во Флорештском и Единецком районах. В Приднестровье и в Гагаузии за последние две недели снизилось число зарегистрированных случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей.

За последние сутки выявлен 181 случай заражения коронавирусом. Это из 1048 проведенных тестов. 921 были первичные и 126 - вторичные тесты. А значит, что 181 пациент с ковидом - это примерно 19,65% случаев первичного тестирования, что достаточно высоко в сравнении с мировыми тенденциями распространения вируса.

Кстати, завезенных было всего 2 случая - из Румынии и Турции, так что основной путь заражения - внутри страны.

Если посмотреть на карту заражаемости, но Кишинев, по понятным причинам, бьет рекорды.

111 случаев в Кишинёве

10 случаев в Приднестровье

8 случаев в Новых Аненах (+район)

6 случаев в Бельцах (+район)

По 5 случаев в Яловенах и Сороках (+районы)

По 4 случая в Единцах и Хынчештах (+районы)

По 3 случая в Криулянах и Дрокии (+районы)

По 2 случая в Калараше, Чадыр-Лунга, Комрате, Флорештах, Сынжерей и Теленештах (+районы)

По 1 случаю в Каушанах, Чимишлии, Дондюшанах, Флорештах, Глодянах, Леова, Оргееве, Страшенах, Тараклии и Унгенах (+районы).

Если вы сегодня выйдете пойдете в магазин, проедете несколько остановок в общественном транспорте, сходите к парикмахеру или сделаете что-то из привычной доковидной жизни кишиневца, есть вероятность, что подцепите коронавирус. Не надо так, не болейте. Все в ваших руках.


 
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