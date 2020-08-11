Как умирают знаменитые болгарские черноморские курорты, превращаясь в «зоны отчуждения»

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Семья
Местный турбизнес после нескольких провальных предыдущих сезонов, боится, что нынешнего коллапса индустрия не выдержит. В своих прошлых заметках корреспондент «КП» рассказал о том, как он добирался из Кишинева до Солнечного берега в Болгарии. Сегодня, придя в себя после длительного путешествия (15 часов за рулем, как-никак) он написал о том, что увидел на месте.
Это потрясающе - в плохом смысле слова.
Самое большое потрясение в первый день на Солнечном берегу нашу веселую компанию ожидало по пути на пляж. По маршруту мы не встретили ни одной валютной кассы – все пять были закрыты, чуть ли не досками заколочены.
- Что происходит? – спрашиваем у тетушки в соседней кофейне.
- Так в этом году иностранных туристов нет совсем, в основном, только болгары. А им что на что менять, если они зарплаты и отпускные в левах получают? – логично объяснила она нам.
В общем, наш совет: отправляясь в Болгарию, большую часть денег перекиньте на карточку. Нет, конечно, «валютки» есть, но их очень мало, и находятся они исключительно в центре города, а не на каждом шагу, как раньше.
Как видите, социальная дистанция более чем соблюдается.
Второе потрясение ожидало нас на пляже. Мы, за долгую дорогу сюда, несколько раз поднимали тему о том, соблюдается ли безопасная дистанция у моря, между лежаками и между покрывалами. Придя на место, вдруг выяснилось, что с безопасностью все более, чем в порядке – из-за того, что катастрофически нет народа. Платная зона с лежаками – была абсолютно пустой, бесплатный кусок пляжа – тоже.
В разгар дня народу , как видите, немного.
- Какая-то зона отчуждения, а не курорт – резюмировали мы, вспомнив, что и набережная, где раньше коробейник на коробейнике сидел и коробейником погонял, была пуста, чиста и невинна. И это была суббота!
С одной стороны, происходящее даже нравилось, учитывая пандемию коронавируса. С другой, было жутковато. К середине дня народу чуток набежало, но, если сравнивать с предыдущими годами, то, наверное, лишь его десятая часть.
В Болгарии сбылась мечта унионистов из Молдовы
- Вот смотри, раньше у меня в день было около 200 покупателей, - говорит мне продавец обувной лавки – от шлепанцев до сандалий – закуривая сигарету, - А сегодня ты – первый.
На часах было уже около полудня, лавка, надо понимать, стояла в ранее бойком месте на набережной, прямо напротив входа на пляж.
- Русские виноваты? – спрашиваю его.
- Да, в этом году россияне не приехали, их же выпустили – и все рухнуло. Нет продаж. Болгары приезжают сюда, как домой, со всем своим – в глубинке обувь стоит на порядок дешевле. А из иностранцев в этом сезоне только украинцы и немцы – они экономят, заходят, смотрят, меряют, но ничего не покупают. Если и дальше так пойдет, то через неделю закрою магазин – нет смысла торчать тут целый день на жаре.
Туристов из Молдовы ждут - и из Румынии тоже.
И так практически везде. Овощи и фрукты, которые скупали ящиками россияне-северяне, теперь гниют на прилавках.
- Я не могу снизить цену, - отказывается торговаться со мной женщина из овощной беседки, - Это мне будет в убыток!
- Ну как же в убыток, - спорю с ней, - Если на оптовом на окраине Солнечного берега все на порядок дешевле! Не проще распродать все с небольшой прибылью, чем потерять из-за жадности?
- Пусть портится! – нелогично заявляет она.
И в этом наши народы похожи. Молдавские фермеры тоже тянут до последнего, не снижая цен, а когда все начинает гнить, бегут к властям с просьбами помочь. Или проводят акции «Купи ящик яблок – помоги фермеру».
До смешного доходит. Пляжные коробейники, разносящие всякую всячину – от креветок с таранькой до клубники-кукурузы-арбуза – ничего не распродают. Болгары на пляже приносят все с собой, украинцы – тоже, да и мы из Кишинева притарабанили несколько ящиков всяких фруктов.
В общем, так оно без русских – совсем несладко. Это хоть и мечта наших унионистов, но на поверку все не так славно, как им бы хотелось.
Многие кафешки - закрыты.
Кушать не подано
В этом сезоне на Солнечном еще и большая проблема с местами, где можно нрормально перекусить. Многие кафешки закрылись, а ценовая политика в тех, которые работают, оставляет желать лучшего.
Казалось бы, туристов мало – снизьте цены, но рестораторы стоят намертво. Но, если поискать, можно найти приличную кухню за небольшие деньги – правда, находятся эти места на периферии городка.
Кроме того, позакрывалось очень много супермаркетов, включая известную недорогую сеть «Алдо». Порой, батон хлеба не так просто купить, как говорится, на районе, если ты не на «олле», конечно.
Гостиниц, кстати, тоже много пустых и закрытых, а те, которые работают, заполнены процентов на 30-40. Возможно, для того, чтобы люди жили в относительной изоляции, а, возможно, просто туристы не приехали.
Роман Владимиров
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