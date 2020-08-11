Как умирают знаменитые болгарские черноморские курорты, превращаясь в «зоны отчуждения»

Местный турбизнес после нескольких провальных предыдущих сезонов, боится, что нынешнего коллапса индустрия не выдержит. В своих прошлых заметках корреспондент «КП» рассказал о том, как он добирался из Кишинева до Солнечного берега в Болгарии. Сегодня, придя в себя после длительного путешествия (15 часов за рулем, как-никак) он написал о том, что увидел на месте.

Это потрясающе - в плохом смысле слова.

Самое большое потрясение в первый день на Солнечном берегу нашу веселую компанию ожидало по пути на пляж. По маршруту мы не встретили ни одной валютной кассы – все пять были закрыты, чуть ли не досками заколочены.

- Что происходит? – спрашиваем у тетушки в соседней кофейне.

- Так в этом году иностранных туристов нет совсем, в основном, только болгары. А им что на что менять, если они зарплаты и отпускные в левах получают? – логично объяснила она нам.

В общем, наш совет: отправляясь в Болгарию, большую часть денег перекиньте на карточку. Нет, конечно, «валютки» есть, но их очень мало, и находятся они исключительно в центре города, а не на каждом шагу, как раньше.

Как видите, социальная дистанция более чем соблюдается.

Второе потрясение ожидало нас на пляже. Мы, за долгую дорогу сюда, несколько раз поднимали тему о том, соблюдается ли безопасная дистанция у моря, между лежаками и между покрывалами. Придя на место, вдруг выяснилось, что с безопасностью все более, чем в порядке – из-за того, что катастрофически нет народа. Платная зона с лежаками – была абсолютно пустой, бесплатный кусок пляжа – тоже.

В разгар дня народу , как видите, немного.

- Какая-то зона отчуждения, а не курорт – резюмировали мы, вспомнив, что и набережная, где раньше коробейник на коробейнике сидел и коробейником погонял, была пуста, чиста и невинна. И это была суббота!

С одной стороны, происходящее даже нравилось, учитывая пандемию коронавируса. С другой, было жутковато. К середине дня народу чуток набежало, но, если сравнивать с предыдущими годами, то, наверное, лишь его десятая часть.

В Болгарии сбылась мечта унионистов из Молдовы

- Вот смотри, раньше у меня в день было около 200 покупателей, - говорит мне продавец обувной лавки – от шлепанцев до сандалий – закуривая сигарету, - А сегодня ты – первый.

На часах было уже около полудня, лавка, надо понимать, стояла в ранее бойком месте на набережной, прямо напротив входа на пляж.

- Русские виноваты? – спрашиваю его.

- Да, в этом году россияне не приехали, их же выпустили – и все рухнуло. Нет продаж. Болгары приезжают сюда, как домой, со всем своим – в глубинке обувь стоит на порядок дешевле. А из иностранцев в этом сезоне только украинцы и немцы – они экономят, заходят, смотрят, меряют, но ничего не покупают. Если и дальше так пойдет, то через неделю закрою магазин – нет смысла торчать тут целый день на жаре.