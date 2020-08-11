Главная Россия направила в Интерпол материалы по Усатому Интерпол получил материалы по Усатому. Россия отправила в штаб-квартиру Интерпола материалы об объявлении в международный розыск Ренато Усатого. Ранее Тверской суд Москвы вынес решение о его заочном аресте. По версии МВД России, Усатый был участником «мегапрачечной» «ландромат» и отмывал через нее сотни миллионов рублей команды ООО «КУМ» (сокращение от фамилий Андрея Крапивина (потом его сменил сын Алексей), Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, совладельцев ГК 1520, которые по подрядам получали гигантские средства от Российских железных дорог.